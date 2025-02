Kroes heeft zeer duidelijke boodschap voor Bounida: 'Als hij bij Ajax wil slagen, dan...'

Alex Kroes praat in een uitgebreid interview met ESPN onder meer over Rayane Bounida. De aanvaller, tevens als middenvelder inzetbaar, leek op weg naar de uitgang bij Ajax, maar een langer verblijf in de Johan Cruijff ArenA behoort weer tot de mogelijkheden.

Interviewer Cristian Willaert wil weten wat Kroes gaat doen om Bounida langer aan Ajax te verbinden. ''Gelukkig heeft Bounida een sportief hart en sportieve wensen en doelstellingen'', hoopt de technisch directeur dat de Belgische vleugelaanvaller voor het toekomstperspectief kiest in Amsterdam.

''En hij heeft ook financiële wensen en doelstellingen'', voegt de Ajax-bestuurder daar direct aan toe. ''Hij zal voor proberen door voor zichzelf de balans in te vinden, net als ik die vind.''

''Als hij bij Ajax wil slagen, dan zal hij zich moeten aanpassen aan het financiële. Ik denk dat hij verstandig genoeg is, dat Ajax voor hem de club is waar hij zijn sportieve kansen kan krijgen. Meer dan bij welke club dan ook'', geeft Kroes mee aan de achttienjarige aanvaller, die bij de Amsterdamse club vastligt tot 30 juni 2025.

Lang leek Bounida dus op weg naar de uitgang bij Ajax. Het contract van de ruwe diamant loopt namelijk af en hoewel Ajax dolgraag al langer wilde verlengen met de jongeling, leek een vertrek lange tijd aannemelijker.

Bounida had namelijk behoorlijke financiële eisen, waar Alex Kroes en co niet aan konden of willen voldoen. Met een plek in de wedstrijdselectie tegen Feyenoord gaf Ajax echter een belangrijk signaal af: voor Bounida is vanaf volgend seizoen een serieuze rol weggelegd.

Bounida gaat volgens berichtgeving van Voetbal International waarschijnlijk een contract tekenen tot medio 2028 in de hoofdstad. Zijn verlenging is een signaal naar andere spelers uit de jeugd dat er daadwerkelijk perspectief is bij Ajax.