Kritische woorden van Luuk de Jong: ‘Dit heeft Teze wel een beetje verdiend’

Luuk de Jong is blij dat Jordan Teze op het laatste moment tot inkeer is gekomen. De aanvoerder van PSV zag hoe de rechtsback, die naar AS Monaco wil, in de tweede helft tegen Willem II (5-1 winst) inviel. "Hij heeft zijn excuses aangeboden. Dat heeft hij heel netjes gedaan", zegt De Jong voor de camera van ESPN.

Teze begon zaterdag op de bank, omdat trainer Peter Bosz verrassend koos voor Richard Ledezma als rechtsback. In de 69ste minuut viel Teze wel in.

Aanvankelijk weigerde Teze te spelen, maar vrijdagavond kwam hij daarop terug. "Hij kwam tot het inzicht dat het toch niet helemaal slim was van hem. We hebben hem vergeven. Hij is een jongen van de club. Hij geeft alles voor de club en dat zie je ook."

Bij de wissel van Teze klonk er gefluit vanaf de tribune bij PSV. "Dat heb je altijd", zegt De Jong. "Dat heeft hij misschien ook een beetje verdiend, maar gelukkig is het allemaal weer goed gekomen."

PSV won ruim van RKC. "5-1 klinkt uitstekend, maar we begonnen absoluut niet goed. Dan kun je zomaar 1-0 achterstaan. We hebben gelukkig genoeg kwaliteit om erdoorheen te spelen en dat zag je ook. We hadden er in de eerste helft al vijf, zes kunnen maken."

Er zijn volgens De Jong nog genoeg verbeterpunten bij PSV. "We hebben veel kwaliteiten, maar hoe we achterin staan en hoe we gezamenlijk als team druk zetten moet beter, want we geven toch te veel weg."