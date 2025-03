Kritische Pierre van Hooijdonk weigert om Ajax nu al uit te roepen tot kampioen

Ajax staat acht punten voor op PSV, maar dat zegt Pierre van Hooijdonk niet zoveel. De voormalig aanvaller is niet overtuigd van de koploper uit Amsterdam en vindt dat geluk een belangrijke rol speelt in het succes van de ploeg van trainer Francesco Farioli.

Van Hooijdonk velt in Studio Voetbal een hard oordeel over Ajax. ''Ik hoorde de commentator van ESPN vanmiddag tijdens PEC Zwolle - Ajax zeggen: ‘Knap van Ajax, want ze hebben bijna niks weggegeven'. Ik vind dat Ajax hartstikke veel heeft weggegeven en veel fouten maakt. Het wordt alleen niet afgestraft.''

De analist uit Steenbergen ziet Ajax geregeld goed wegkomen in de Eredivisie. 'Maar dat is wel het verhaal van Ajax dit seizoen'', concludeert Van Hooijdonk na de twintigste overwinning van de lijstaanvoerder in competitieverband.

Tafelgenoot Ibrahim Afellay onderstreept de mening van Van Hooijdonk niet. ''Als je zulk verschrikkelijk slecht voetbal speelt en je wint toch je wedstrijden, dan kan het bijna niet dat je het nog weg gaat geven. En Ajax krijgt ook bijna geen tegengoals.''

''Als je het vergelijkt met PSV, die hebben rond deze tijd bijna dubbel zoveel tegengoals'', verwijst Afellay voorts naar de kwetsbaarheid in de Eindhovense defensie. Van Hooijdonk vindt dat echter geen onoverkomelijk probleem.

''Ik denk dat het nog steeds wel kan. Het balletje is al acht keer, misschien wel tien keer, achter elkaar op rood gevallen. Het kan ook zomaar tien keer op zwart gaan vallen'', wil Van Hooijdonk nog weleens zien of Ajax zich daadwerkelijk tot kampioen kroont.

Bondscoach Ronald Koeman vindt het opmerkelijk dat Ajax voetballend soms weinig klaarspeelt. ''Ik heb ook geweldige wedstrijden van Ajax gezien, bijvoorbeeld thuis tegen PSV. Vaak zie je bij Ajax dat als het moet, ze het ook kunnen.''