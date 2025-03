Kritiek op wisselvallige speler van Feyenoord: 'Het is vaak een te groot verschil'

Thomas Beelen moet constanter worden, zo oordeelt analist Mario Been na het duel tussen Feyenoord en Inter (0-2) in Voetbalpraat op ESPN. De 23-jarige verdediger zag er niet goed uit bij het openingsdoelpunt van Marcus Thuram.

De eerste echte grote kans voor Inter leverde in de 38ste minuut de 0-1 op. Thuram liep weg uit de rug van Beelen en tikte een voorzet van Nicolò Barella in één keer uit de lucht knap binnen.

Anco Jansen vindt het jammer dat Beelen juist tegen Inter de fout in gaat, daar hij de afgelopen weken een stijgende lijn liet zien. “Wat hij nu niet goed deed, deed hij in andere wedstrijden wél goed. Hij heeft de snelheid en normaal gesproken ook het lef om onder de druk uit te komen, maar vandaag miste dat.”

De analist krijgt de vraag of Beelen kampt met onzekerheid. “Vandaag wel, maar dat is een momentopname. In de afgelopen weken vond ik hem een positieve uitzondering in een beetje een dolend Feyenoord”, aldus Jansen.

Been is van mening dat Beelen nog wisselvallig is. “Het is vaak een te groot verschil. Soms denk je: hij is er helemaal doorheen, hij is Champions League-waardig. Maar dan zie je weer momenten waarop hij een gesloten aanname heeft en terug moet spelen naar de keeper of Hancko, in plaats van vooruit te denken.”

De 0-1 is Beelen zeker aan te rekenen, zo stelt Been. “Bij een voorzet zo slecht staan en je spits binnen een seconde op twee meter kwijtraken, dat wordt afgestraft. Dat zie je bij Inter niet. Daar staan spelers die precies weten wat er gevraagd wordt op dit niveau. Beelen is daar nog niet aan toe.”

De in Harderwijk geboren Beelen speelde woensdag zijn 61ste officiële wedstrijd in het shirt van Feyenoord. Volgens Transfermarkt ligt zijn huidige marktwaarde rond de 9 miljoen euro. Beelen ligt nog tot medio 2028 vast in De Kuip.