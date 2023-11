Krabbendam noemt grote afwezige bij Oranje: ‘Wat moet hij nog meer doen?’

Vrijdag, 10 november 2023 om 15:04 • Wessel Antes • Laatste update: 15:03

Martijn Krabbendam begrijpt niet waarom Thijs Dallinga niet is opgeroepen voor Oranje, zo laat de journalist blijken in een video-item van Voetbal International. De 23-jarige spits van Toulouse, die donderdagavond nog trefzeker was tegen Liverpool (3-2 winst), moet onder meer Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), Brian Brobbey (Ajax) en Donyell Malen (Borussia Dortmund) voor zich dulden. Krabbendam vraagt zich af wanneer Dallinga wél een kans gaat krijgen.

Waar hoofdredacteur Pieter Zwart de roep om Dallinga nogal optimistisch lijkt te vinden, stelt Krabbendam dat de Groningse aanvaller een kans heeft verdiend. “We hebben het een tijd geleden toch ook al gezegd? Als je geen spits hebt, ga je kijken welke spits in het buitenland wel eens een doelpunt maakt. Dallinga doet dat!”

“Dat doet hij niet één jaar, maar hij doet het nu weer”, gaat Krabbendam verder. “Nu scoort hij twee keer tegen Liverpool. Op Anfield en gisteren weer. Als je toch spelers erbij neemt om te kijken hoe ze zich bewegen in zo’n groep en hoe ze trainen, wat moet zo’n jongen dan nog meer doen om in aanmerking te komen voor een oproep voor Oranje?”

Krabbendam is van mening dat bondscoach Ronald Koeman verder moet kijken dan de interlands tegen Ierland en Gibraltar. “Je moet kijken naar het toernooi. Is dit eventueel een spits waarmee we kunnen voetballen? Is dit een jongen die past bij de rest? Daarvoor zou je hem erbij moeten nemen.”

Presentator Jan Joost van Gangelen benoemde donderdagavond bij Studio Europa op ESPN al dat Dallinga sinds vorig seizoen 24 doelpunten heeft gemaakt voor Toulouse. Analist Marciano Vink concludeerde vervolgens dat hij een kans hoort te krijgen.

“Voor mij moet hij erbij zitten”, aldus Vink. “Als je al zo'n probleem hebt met aanvallers, en je hebt iemand die ze zo makkelijk maakt internationaal, moet je minimaal een kans krijgen.”

Dallinga behoorde nog nooit tot een definitieve of voorselectie van Nederland, maar speelde wel zeven jeugdinterlands voor Jong Oranje. Zo maakte de spits deel uit van de selectie van voormalig trainer Erwin van de Looi, die behoorlijk teleurstelde op het afgelopen jeugd-EK in Georgië.