Kraay ziet enorme blunder in KKD: ‘Lijkt wel Te land, ter zee en in de lucht'

Helmond Sport staat vrijdagavond in het Keuken Kampioen Divisie-duel met De Graafschap bij rust op een 2-1 voorsprong. Dat heeft het te danken aan een dubbelslag van Álvaro Marín. Aan zijn tweede treffer ging een enorme blunder van De Graafschap-doelman Thijs Jansen vooraf.

Het was Simon Colyn die de Superboeren na ruim een kwartier spelen op voorsprong zette. Marín bracht de stand vervolgens bij zijn basisdebuut al snel weer in evenwicht. De spits kopte een voorzet van Joeri Schroijen via doelman Jansen en allebei de palen binnen.

Op slag van rust was de Spaanse aanvaller ook goed voor de 2-1. Xandro Schenk kopte een bal terug naar zijn doelman Jansen die op rand zestien twijfelde of hij de bal mocht pakken. Daarop besloot de sluitpost de bal de lucht in te koppen. Marín bedacht zich geen moment en schoot de bal hoog richting het doel. Jansen had zo nog wel een kans om de bal over zijn eigen lat te boksen, maar tastte volledig mis.

Hans Kraay junior verbaast zich bij Voetbal op Vrijdag enorm over de actie van De Graafschap-doelman Jansen. “Hij kan die bal zo pakken in zijn eigen zestien”, zegt de analist. “Als je bang bent om hands te maken, kop de bal dan in ieder geval naar de zijkant. Vlak voor zijn doellijn kan hij de bal nog een keer pakken. Dit is echt Te land, ter zee en in de lucht. Als je dit in het buitenland laat zien…”



