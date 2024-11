Kraay wil favoriet in basis Oranje: 'Alleen Zidane, Sneijder en Van der Vaart kunnen dat ook'

Hans Kraay junior is blij dat Frenkie de Jong na een absentie van veertien maanden weer deel uitmaakt van de Oranje-selectie. De volger van het Nederlands elftal vindt het team van bondscoach Ronald Koeman automatisch beter als de controlerende middenvelder meedoet.

''Ja, natuurlijk!'', antwoordt Kraay op de vraag van Voetbal International of het terecht is dat Koeman De Jong weer bij Oranje heeft gehaald. ''Als je van écht voetbal houdt, van móói voetbal houdt, van een heerlijk eerste aanspeelpunt en een ondeugende dribbel, dan denk ik aan één iemand: Frenkie de Jong.''

''Ik zou hem, als ik Koeman was, ook maar meteen in de basis opstellen tegen Hongarije'', geeft Kraay terloops mee aan Koeman in aanloop naar de wedstrijd van Oranje in de Nations League van zaterdag.

Kraay hoorde tijdens het EK van afgelopen zomer her en der dat Oranje wel zonder De Jong kon. ''Heb ik me aan gestoord. Het is superleuk dat we veel goede middenvelders hebben, hadden we maar zo veel goede spitsen, maar Frenkie is Frenkie, ons beste eerste aanspeelpunt voor de centrale verdedigers.''

''Je kan hem nog aanspelen als hij met zijn boodschappenwagentje door de Coop loopt. Ik ken niet zo veel van dat soort spelers. Ik heb er drie in mijn hoofd: Zinédine Zidane, Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart'', heeft Kraay de middenvelder van Oranje en FC Barcelona heel hoog zitten.

Kraay stelt ook maar direct zijn ideale Oranje-middenveld samen. ''Frenkie de Jong links in controle, Ryan Gravenberch naast hem als rechter controleur en Tijjani Reijnders op 10.''

''Reijnders... Wat is die góéd aan het worden in Milaan. Ik zag hem spelen tegen Real Madrid. Hij was de dynamo, de grote patron en er liepen best wel wat aardige middenvelders op dat veld'', prijst Kraay de in vorm verkerende middenvelder van AC Milan.