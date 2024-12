Kraay pleit voor terugkeer in het Nederlands elftal: 'Daar loopt al 20 jaar niet veel rond'

Hans Kraay junior pleit zondag in Goedemorgen Eredivisie voor een terugkeer van Steven Bergwijn in het Nederlands elftal. De vleugelaanvaller is sinds zijn overgang van Ajax naar het Saudische Ittihad Club niet meer in beeld bij bondscoach Ronald Koeman, maar Kraay ziet daar graag verandering in komen.

''Koeman heeft tegen Bergwijn gezegd: 'Als je daar gaat spelen, dan speel je voorlopig niet in Oranje'. Maar hij maakt een hele goede indruk'', weigert Kraay om de voormalig Ajacied af te schrijven voor het Nederlands elftal. Bergwijn tekende vrijdag in blessuretijd voor het winnende doelpunt voor Ittihad Club in de topper tegen het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo.

Tafelgenoot Bram van Polen vraagt zich af of Bergwijn nog wel wil uitkomen voor Oranje, zolang Koeman de scepter zwaait. ''Dat denk ik wel'', haakt Kraay direct in. ''Er is wel veel concurrentie op de linkerflank. Gakpo, Lang, Simons.''

''Maar ik zou Bergwijn wel een optie vinden als rechtsbuiten, want daar hebben we al twintig jaar niet zoveel rondlopen'', ziet Kraay mogelijkheden voor de uitblinker van Ittihad Club. ''Malen kan daar goed spelen, maar Bergwijn heeft het ook goed gedaan daar. Misschien kun je tegen hem zeggen: 'We selecteren je, maar ben je bereid om als rechtsbuiten te spelen?'''

Bergwijn heeft 35 interlands voor het Nederlands elftal achter zijn naam, waarvan vijftien als vleugelaanvaller op rechts. Tijdens de halve finale op het EK, toen Nederland met 1-2 verloor van Engeland, zat hij voor het laatst bij de Oranje-selectie.

De 27-jarige buitenspeler koos na EURO 2024 voor het avontuur bij Ittihad Club, waar hij tot medio 2027 tekende. Enkele maanden later staat de teller op vier goals en vier assists in dertien optreden voor de club uit de Saudi Pro League.

De keuze van Bergwijn viel destijds niet goed bij Koeman, die het geen sportieve stap vond en dat ook duidelijk liet merken. Bergwijn baalde van de kritiek van de bondscoach en vond dat Koeman hem hierover eerst had moeten bellen.