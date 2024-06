Kraay junior tipt controversiële naam als vervanger van Frenkie de Jong

Hans Kraay junior beschouwt Kenneth Taylor als de enige serieuze optie om opgeroepen te worden als vervanger voor Frenkie de Jong in het Nederlands elftal. De analist van ESPN reageert na de gewonnen oefeninterland van Oranje tegen IJsland (4-0 winst) op het afhaken van De Jong.

"Er is er maar één waar je aan kunt denken nu: dat is Kenneth Taylor. Die heeft zich geweldig gerevancheerd bij Ajax", zegt Kraay junior.

Het oproepen van Taylor zou controversieel genoemd kunnen worden. In Oranje ging het een jaar geleden mis voor de middenvelder. Hij werd in de desastreus verlopen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk (4-0 verlies) in maart 2023 na 33 minuten gewisseld. Daarna deed Ronald Koeman geen beroep meer op Taylor.

Taylor maakte vervolgens met Ajax een uitzonderlijk moeizaam seizoen mee. De middenvelder had het ook persoonlijk heel zwaar en werd meermaals uitgefloten door het publiek in de Johan Cruijff ArenA.

Bij Ajax kreeg Taylor aan het eind van het seizoen wel steeds vaker positieve kritieken van de analisten. Ook Kraay junior vindt dat de dynamische middenvelder genoeg heeft laten zien om weer opgeroepen te worden. "Al ligt hij op het strand op Ibiza of is hij in Dubai nu..." Taylor is overigens in werkelijkheid in de Amerikaanse stad Los Angeles, samen met zijn vriendin Jade Anna van Vliet.

Kraay junior denkt dat Koeman het EK ook met de huidige selectie zou aankunnen. "Op dit moment denk ik dat Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders en Joey Veerman voor de twee controlerende posities vechten, en dat is alle drie prima. Ik denk dat Xavi Simons en Georginio Wijnaldum vechten om de 10-positie."

Landen mogen spelers overigens tot 24 uur voor aanvang van de eerste wedstrijd vervangen. Koeman heeft al aangekondigd dat er een vervanger komt voor De Jong. De bondscoach wacht ook de diagnose voor Teun Koopmeiners af. Laatstgenoemde liep een liesblessure op in de warming-up tegen IJsland.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Zou je Kenneth Taylor bij de selectie van Nederland halen voor het EK? Ja Nee Ik weet het niet Stem Zou je Kenneth Taylor bij de selectie van Nederland halen voor het EK? Ja 25% Nee 65% Ik weet het niet 11% Totaal aantal stemmen: 507 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties