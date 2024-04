Kraay jr. reageert op overstap Slot: ‘Ik begrijp hier niets van, lachwekkend!’

Hans Kraay junior begrijpt niets van de afkoopsom van Arne Slot bij Feyenoord. De analist van ESPN gaat in Goedemorgen Eredivisie in gesprek met Marcel Brands, algemeen directeur van PSV, over de overstap van Slot naar Liverpool. "Als je nou zo'n afkoopsommetje betaald ziet worden door Liverpool, dat gewoon dertig miljoen euro betaalt voor hele simpele spelertjes, is het niet lachwekkend laag?", aldus Kraay junior.

Slot neemt het komende zomer over van Jürgen Klopp. Feyenoord ontvangt een bedrag van negen miljoen euro plus twee miljoen euro aan bonussen voor de succestrainer, bevestigt Fabrizio Romano. Daar komt nog twee miljoen euro bij voor het gedeeltelijk overnemen van de staf van Slot. Sipke Hulshoff (assistent) en Ruben Peeters (head of performance) gaan mee naar Anfield.

Brands is het niet met Kraay junior eens. "Dat is nog steeds veel geld voor een trainer", zegt de directeur van PSV. "Er zijn natuurlijk in Engeland nog wel wat hogere bedragen betaald, maar van de andere kant: je weet ook dat de bedragen binnen Engeland altijd hoger zijn."

Feyenoord stelde zich aanvankelijk hard op tegen Liverpool, maar kon en wilde de droomovergang van Slot niet in de weg staan. "Ik denk ook dat er vooraf afspraken gemaakt zijn tussen Arne en Feyenoord die het mogelijk moesten maken om zo'n stap te maken", aldus Brands. "Er was geen clausule, maar er kan alsnog wel een afspraak liggen."

Kraay junior is niet overtuigd. "Ik vind het lachwekkend! Ik word er bijna verdrietig van dat Slot evenveel waard is als een hele middelmatige linksback van Ajax, Gastón Ávila. Arne Slot moet vijftig mensen aansturen."

Julian Nagelsmann geldt met een transfersom van 25 miljoen euro (in 2021 betaald door Bayern München aan RB Leipzig) als de duurste coach aller tijden. "Dat staat dus ook niet in verhouding met de duurste speler", beargumenteert Brands.

Milan van Dongen vindt het gek dat bedragen voor coaches zo laag zijn. "Omdat een trainer zoveel bepaalt bij een club", aldus de presentator.

"Dat is inderdaad wel gek", zegt Brands. "Het is eigenlijk pas iets van de laatste jaren dat er transfersommen voor trainers worden betaald. Vroeger was dat helemaal niet zo. André Villas-Boas was zo'n beetje de eerste." Chelsea betaalde in 2011 15,5 miljoen euro aan FC Porto voor de Portugees, die ook razendsnel weer ontslagen werd.

