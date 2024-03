Kraay: ‘Hij wijst zijn Oranje-medespelers die onder de douche klagen terecht’

Hans Kraay junior en Jan Joost van Gangelen zijn goed te spreken over Virgil van Dijk als aanvoerder van Oranje. Nederland leed dinsdagavond een late oefennederlaag op bezoek bij Duitsland (2-1), maar desondanks kan de 32-jarige centrumverdediger rekenen op complimenten.

“Hij is een goede aanvoerder vind ik”, begint Van Gangelen over Van Dijk tijdens de nabeschouwing op ESPN. “Hij probeert de rest van het elftal ook aan te sturen. De puntjes zullen nog wel op de i moeten worden gezet, maar er valt nog wel wat behoorlijk te slijpen, lijkt mij.”

Kraay junior stelt dat Van Dijk weer in dezelfde grootste vorm verkeert als voor zijn zware knieblessure die hij eind 2020 opliep. De analist is er zeker van dat Van Dijk een leidersrol binnen de kleedkamer van het Nederlands elftal op zich neemt.

“Het is heel erg lekker als je als trainer blind kunt vertrouwen op je aanvoerder”, geeft Kraay junior aan. “In zo’n groep van 23 spelers zijn er altijd terpentijnzeikerds, teleurgestelde spelers, die elkaar opzoeken en samen onder de douche klagen over de trainer.”

“Als Van Dijk dat hoort, dan stapt hij die douche binnen en zegt hij: ‘De trainer heeft toch altijd gezegd dat je bij hem terecht kunt? Je moet dáár lopen terpentijnzeiken.’ Daar zijn er maar weinig van. Hij is gewoon een echte kapitein”, stelt de analist.

Van Dijk na nederlaag

De aanvoerder van Oranje kon de nipte oefennederlaag tegen Duitsland na afloop maar moeilijk verkroppen. Van Dijk vond het lastig te accepteren dat zijn ploeg twee keer uit een standaardsituatie een doelpunt tegen kreeg.

"Als je twee doelpunten tegen krijgt uit spelhervattingen… Dat is echt balen", zei Van Dijk in zijn analyse voor de camera van de NOS. “Je steekt er zoveel energie in en je werkt hard met elkaar. Dan verdien je misschien meer. Spelhervattingen horen er helaas ook bij, maar het is wel zuur."



