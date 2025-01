Kraay drukt Ajax op het hart: 'Alex Kroes moet over Brobbey gewoon zeggen...'

Brian Brobbey staat nog steeds op de nominatie om Ajax in te ruilen voor West Ham United. De Londense club denkt aan een verhuurperiode met een verplichte koopoptie, terwijl Ajax liever over directe verkoop praat. De Amsterdammers zetten in op een transfersom van dertig miljoen euro, met vijf miljoen euro aan toekomstige bonussen.

De toekomst van Brobbey wordt zondag uitgebreid besproken in Goedemorgen Eredivisie. Hans Kraay junior adviseert Ajax om een huurconstructie voor de spits te weigeren. ''Alex Kroes (technisch directeur Ajax, red.) moet gewoon zeggen: '30 miljoen, of 27 miljoen, maar geen halve huurconstructie'''. Kraay snapt aan de andere kant wel dat Brobbey aan een vertrek bij Ajax denkt.

''Spitsen hebben vertrouwen nodig, spitsen moeten blijven staan en spitsen moeten er in de laatste dertig minuten nog één of twee in kunnen schieten. Ik snap daarom wel dat hij toe is aan een club waar hij fris kan starten'', aldus Kraay, die Kroes direct iets op het hart drukt. ''Gewoon cashen en een andere spits halen.''

Tafelgenoot Sjoerd Mossou zou er ook begrip voor hebben, mocht Brobbey Ajax achter zich laten deze maand. ''Als je maar één goal maakt als spits, iedereen het over je heeft en het maar niet lukt... Natuurlijk is dat een mentaal gevecht'', zo oordeelt de journalist. ''En als je er zakelijk naar kijkt: 27 of 30 miljoen voor een spits die één goal gemaakt heeft. Dat is natuurlijk wel een geweldige prijs voor Ajax.''

Kraay vindt Brobbey soms 'wild en ongepolijst', maar heeft ook vertrouwen in de jonge en begeerde Ajacied. ''Vorig seizoen liep hij één op twee in een slecht Ajax, dan kun je wel wat.

Mossou constateert dat Brobbey behoorlijk wat krediet krijgt van trainer Francesco Farioli. Zo gaat het er in een Europese topcompetitie niet aan toe, zo luidt het oordeel. ''

Henk Timmer vindt het jammer dat Brobbey vaak voortijdig naar de kant wordt gehaald door Farioli. ''Veel spitsen, zeker bij Ajax, gaan scoren als een tegenstander vermoeid raakt. Voor Brobbey is dat irritant. Dan gaat er weer eentje warmlopen en denkt hij: Shit, het is de 58ste minuut. Maar in Engeland gaat Brobbey gewoon scoren en een goede speler zijn.''