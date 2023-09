Kopenhagen-goalie verliest zichzelf en ontvangt honderden doodsbedreigingen

Donderdag, 21 september 2023 om 13:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:41

Kopenhagen-doelman Kamil Grabara heeft zijn frustraties over het gelijkspel bij Galatasaray botgevierd op sociale media. De Poolse sluitpost stond met zijn ploeg vijf minuten voor tijd op een 0-2 voorsprong, maar gaf dat in een tijdsbestek van twee minuten uit handen: 2-2. Kantelpunt in de wedstrijd was een indirecte rode kaart voor Elias Jelert.

Copenhagen goalkeeper Kamil Grabara has labelled the Galatasaray stadium a 'sh*t hole' on Instagram this evening. ?? pic.twitter.com/JIXbc1ikn6 — EuroFoot (@eurofootcom) September 20, 2023

Grabara is van mening dat zijn ploeg recht had op meer. "We verdienen de drie punten in deze shit hole, maar dit is het leven. We moeten verder", schreef hij op Instagram. Grabara besloot de tekst later aan te passen naar shit game, maar had toen al veel Turkse fans achter zich aan. Hij en zijn vrouw Dominika Robak ontvingen honderden doodsbedreigingen.

