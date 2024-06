Koeman wijst naar gevaar voor Oranje en reageert op blessure Mbappé

Ronald Koeman gaat zijn strijdplan niet aanpassen aan Kylian Mbappé, zo maakt hij duidelijk tijdens de persconferentie daags voorafgaand aan het EK-duel tussen Nederland en Frankrijk. Het meespelen van de Franse spits is nog onzeker, maar de bondscoach houdt zich niet bezig met de soap rond Mbappé.

“Het is duidelijk dat wij heel veel ervaring hebben met het spelen tegen Frankrijk”, zo begint Koeman. “In veel wedstrijden hebben we moeite met die ploeg gehad. Dat geeft wel aan dat het een sterke tegenstander is.”

“Het is een ervaren team dat erg compact speelt en met name in de omschakeling - dat zag je ook tegen Oostenrijk - zijn ze binnen no-time aan de andere kant. Ze hebben geweldige individuele kwaliteiten mét snelheid.”

“We gaan proberen te voetballen, maar zeker in de opbouw moeten we heel vast zijn. Je moet geduld hebben en zeker zorgen voor een goede restverdediging”, zo vertelt Koeman.

Desgevraagd laat de bondscoach weten dat het al dan niet meespelen van Mbappé, die in het duel met Oostenrijk zijn neus brak en nog een vraagteken is voor de ontmoeting met Oranje, geen invloed heeft op zijn plan van aanpak.

“Didier Deschamps zal weten of hij gaat spelen, maar wij zullen moeten afwachten. Frankrijk is wel dusdanig sterk dat wanneer hij niet speelt er een ander staat die ook heel goed is.”

“Ik heb me eerlijk gezegd ook niet beziggehouden met zijn meespelen, want daar hebben we geen invloed op. Wij kunnen ons alleen zelf zo goed mogelijk voorbereiden, en ons idee van morgen is niet afhankelijk van het meedoen van Mbappé”, aldus Koeman.

