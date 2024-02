Koeman tevreden over Nations League-loting Oranje: â€˜Het had slechter gekundâ€™

Koeman tevreden over Nations League-loting Oranje: ‘Het had slechter gekund’

Ronald Koeman is tevreden over de loting van de Nations League. De bondscoach zag Oranje donderdag gekoppeld worden aan Duitsland, Hongarije en Bosnië en Herzegovina. Op voorhand lijkt een plek bij de eerste twee zeker haalbaar voor Oranje. Koeman is op zijn hoede voor de tegenstanders, maar weet dat zijn ploeg het ook zwaarder had kunnen treffen.

"Neem een land als Hongarije, dat niet voor niets in Divisie A terecht is gekomen", vertelt Koeman tegenover OnsOranje. "De laatste jaren doen ze het heel goed met het nationale team. Dat wordt absoluut geen makkie." Hongarije eindigde in de vorige editie van de Nations League als tweede in een groep met Italië (groepswinnaar), Duitsland en Engeland.

"Duitsland kennen we natuurlijk heel goed. Dat zijn altijd geweldige wedstrijden en daar gaan we in maart ook al tegen oefenen. Tot slot Bosnië en Herzegovina, waar we een paar jaar geleden tegen hebben gespeeld in de Nations League. Daar weten we momenteel iets minder van, maar ze zitten niet voor niets in Divisie A. Dat betekent dat je elk land serieus moet nemen."

Oranje nam het in de Nations League in 2020 tweemaal op tegen Bosnië. Thuis won Nederland met 3-1, uit werd het 0-0. Koeman zegt te genieten van de Nations League. "Het creëren van de Nations League is een geweldig idee geweest. Je speelt nu echt ergens om."

"In twee eerdere edities hebben we de finaleronde gehaald. Daar streven we opnieuw naar. En dan willen we uiteindelijk ook winnen. Daar gaan we vol voor." In de eerste finaleronde verloor Oranje de finale van gastland Portugal. De eindronde in eigen land afgelopen zomer werd een grote teleurstelling met nederlagen tegen Kroatië (2-4 n.v.) en Italië (2-3).

Anders dan in de vorige keren zal er ditmaal sprake zijn van kwartfinales. Daardoor plaatsen de twee beste ploegen van iedere groep in Divisie A zich voor de kwartfinales. De winnaars daarvan plaatsen zich voor de finaleronde, de Final Four.

Al met al is Koeman tevreden over de loting. "Het had slechter gekund", doelt de bondscoach op de groep bestaande uit Italië, België, Frankrijk en Israël. De groepswedstrijden worden in september, oktober en november afgewerkt.

