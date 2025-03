Koeman reageert dag voor Spanje - Nederland op curieuze uitspraak van Nico Williams

Ronald Koeman weet dat het Nederlands elftal zondag aan de bak moet tegen Spanje. Zeker omdat Nico Williams gezien zijn uitspraken na afloop van het 2-2 gelijkspel in Rotterdam van donderdag klaar lijkt te zijn voor de returnwedstrijd in de kwartfinale van de Nations League.

''Ik weet zeker dat we ze in de return zullen afschminken'', zo liet Williams optekenen in de Spaanse media na de vermakelijke heenwedstrijd tegen Oranje in de kwartfinale van de Nations League. De aanvaller benadrukte later dat hij het allemaal niet zo bedoeld had en zeker niet respectloos wilde overkomen.

''Hij moet zeggen wat hij wil. Ik ben als bondscoach trots op wat Oranje gepresteerd heeft tegen Spanje. We weten dat het zwaar wordt zondag, maar we gaan het Spanje niet makkelijk maken'', liet Koeman optekenen door Cadena COPE.

Koeman wordt op het persmoment van zaterdag opnieuw gevraagd naar zijn mening over de uitspraken van Williams over Oranje. Verslaggever Pascal Kamperman wil weten of de bondscoach dergelijke teksten gebruikt als motivatie richting zijn spelersgroep.

''Nee. Volgens mij is dat een jongen die altijd wel respectvol is. Tenminste, wat ik van een afstand weet. Pintar la cara. Ik moet nog even opzoeken wat het precies betekent in het Nederlands'', verwijst Koeman met een kwinkslag naar de Spaanse term voor 'afschminken' die Williams bezigde.

''Ik hoorde ook ergens dat hij heeft gezegd van: 'Sorry, dat had ik niet moeten zeggen'. Dus dat is oké'', weigert Koeman om de woorden van Williams verder van een analyse te voorzien.

De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente nam Williams eerder deze zaterdag in bescherming. ''We weten hoe Nico is. Het was een nonchalante opmerking, en niet bedoeld om respectloos over te komen'', zo benadrukte de keuzeheer van de Europees kampioen op het persmoment in het Mestalla in Valencia.