Koeman onthult inhoud van gesprek met Xavi Simons: ‘Dat kan écht niet’

Ronald Koeman heeft met Xavi Simons gesproken over zijn teleurstellende optreden tegen Schotland (4-0 winst). De bondscoach van het Nederlands elftal onthult dat de aanvallende middenvelder van RB Leipzig behoorlijk zelfkritisch is. "Hij vond zelf ook dat hij te veel balverlies had", aldus Koeman maandag op de persconferentie aanloop naar de oefeninterland tegen Duitsland.

Simons ontvangt bij zijn club regelmatig zeer lovende kritieken, maar in het Nederlands elftal loopt het een stuk stroever bij de voormalig PSV'er. "Ik heb met hem gesproken na de wedstrijd", beaamt Koeman.

De bondscoach kan zich vinden in een deel van de kritiek die klonk. "Ik ben het er wel mee eens dat hij in het Nederlands elftal vecht tegen... Ik heb met hem gesproken of hij niet te veel druk op zichzelf legt. Bij zijn club speelt hij aan de linkerkant, bij ons vooral rechts. Maar hij heeft ook op die plek gespeeld tegen Griekenland thuis, toen was hij echt heel goed."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Aan de motivatie van Simons ligt het in elk geval niet. "Als er één speler goed en belangrijk wil zijn voor Oranje, dan is dat Xavi wel. Daar praat je over."

Tegen Schotland grossierde Simons in balverlies. "Het is een jongen die ook wel zelfkritisch is. Hij zegt ook dat hij te veel balverliesmomenten had op een plek waar dat echt niet kan. Als het gebeurt in een aanvallende situatie dan mag het, maar op eigen helft moet je altijd denken aan balbezit houden. Dat zijn geen plekken waar je een actie kan maken die balverlies kan opleveren."

Koeman krijgt de vraag wat hij in dat opzicht mag verwachten van een speler die pas twintig jaar oud is. "Ik mag van hem verwachten dat hij zich ontwikkelt in het herkennen van het moment: wanneer wel en wanneer niet?"

In het algemeen vond Koeman de wedstrijd tegen Schotland ondanks de 4-0 zege niet goed. "Ik wil tegen Duitsland zien dat we in balbezit beter spelen en dat we minder kansen weggeven. We leden onnodig veel balverlies. Dat kende ik niet van ons. Maar misschien is dat wel goed. Ik heb liever dat alles klopt in de zomer. Ik ben nog niet waar ik wil zijn met Oranje, maar dat heeft ook te maken met blessures."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties