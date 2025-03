Koeman kent toekomstplan van Virgil van Dijk: 'Hij heeft tegen mij gezegd...'

Virgil van Dijk is al enige tijd onomstreden in het Nederlands elftal. De ervaren aanvoerder is echter in de herfst van zijn loopbaan aanbeland en zal op korte termijn keuzes moeten maken op clubniveau en als international. Ronald Koeman weet dat Van Dijk nog steeds onverminderd ambitieus is.

''Virgil van Dijk is 33 jaar en heel ervaren. Dus ik weet niet of jij hem daarin adviseert. Zijn contract bij Liverpool loopt af en jij bent onder de indruk van hoe hij nu onder Slot speelt. Ik neem aan dat jij wil dat hij bijtekent. Dat Virgil tot het WK van volgend jaar nog bij Liverpool speelt'', kruipt Noa Vahle voor even in het hoofd van Koeman.

''Of hij nou bij Liverpool bijtekent of bij een andere grote club... Dat is allemaal goed voor mij'', wil Koeman vooral dat Van Dijk op topniveau blijft acteren. ''We zullen zien wat er gebeurt. En wat ik begrijp van Virgil is dat hij nog steeds het niveau zoekt waar hij nu op zit.''

Van Dijk, die zondag met Liverpool met Liverpool in de finale van de EFL Cup met 1-2 verloor van Newcastle United, mag zich sinds oktober 2015 international van het Nederlands elftal noemen. De ervaren centrumverdediger heeft inmiddels 78 interlands achter zijn naam staan.

De laatste keer dat Van Dijk uitkwam voor Nederland was in november vorig jaar, toen Hongarije in de Nations League met 4-0 werd verslagen. De routinier vormde toen samen met Jan Paul van Hecke het hart van de Oranje-defensie. De ontmoeting met Bosnië-Herzegovina van drie dagen later mocht Van Dijk overslaan van Koeman, vanwege het drukke speelschema van Liverpool.

Stunt tegen Spanje?

Vahle wil vervolgens weten van Koeman of een stunt van Oranje mogelijk is tegen Spanje, de regerend Europees kampioen. ''Dat is voetbal, dat is sport. Dat is altijd mogelijk. Ongeacht of je in algemene zin minder kwaliteit hebt. Want wij hebben ook kwaliteiten om van een land als Spanje te winnen.''

''Maar dan moet het allemaal kloppen en moeten we als team absoluut stabieler zijn dan in de afgelopen wedstrijden. Maar je bent nooit kansloos, ondanks dat er een tegenstander is die optisch gezien kwalitatief beter is. Tenminste, de afgelopen jaren.''