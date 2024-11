Koeman is heel snel klaar met Driessen als voor KNVB gevoelige kwestie ter sprake komt

Amnesty International heeft maandag een korte protestactie gehouden bij het bondsbureau van de KNVB in Zeist. De mensenrechtenorganisatie vindt het niet kunnen dat het WK van 2034 waarschijnlijk in Saudi-Arabië zal worden gehouden. De voetbalbond had eerst nog grote twijfels over de WK-organisatie van dat land, maar lijkt inmiddels achter de naderende keuze van de FIFA te staan. In december wordt definitief uitsluitsel gegeven. Ronald Koeman wil daar echter niet zijn mening over geven.

Zes mensen van Amnesty International meldden zich maandag in Zeist met een spandoek met daarop de tekst 'WK 2034 in Saudi-Arabië? KNVB: zet mensenrechten niet buitenspel!' De zes actievoerders toonden daarnaast allemaal een grote rode kaart, gericht aan de KNVB. Het zestal floot daarnaast op scheidsrechtersfluitjes.

Secretaris-generaal Gijs de Jong kwam even naar buiten om met de zes actievoerders te praten. ''Het is goed dat jullie dit doen vanuit jullie rol. Onze rol is iets anders'', benadrukte de KNVB-bestuurder. De Jong gaf daarna aan dat hij verwacht dat het WK van 2034 inderdaad naar Saudi-Arabië gaat.

De KNVB reageerde eerder op de maandag al op het aangekondige protest. ''Wij zijn een voetbalbond en zullen, als we ons plaatsen, overal voetballen met uitzondering van landen waar de Nederlandse overheid dat verbiedt, omdat er bijvoorbeeld oorlog is.''

''Over dat Amnesty... Hoe serieus neem jij je werkgever, de KNVB? Je zegt dat we het bij de bond moeten neerleggen, en niet de spelers'', brengt Driessen op het persmoment van maandag in herinnering.

''Twee jaar geleden riep Gijs de Jong van: 'We gaan nooit voetballen in Saudi-Arabië''. En nu staat hij bijna vooraan om af te reizen naar Saudi-Arabië. Hoe serieus moeten we dat nemen?'', wil de Oranje-watcher weten van Koeman.

De bondscoach heeft echter geen zin om over dit onderwerp een uitvoerige discussie te voeren. ''Ja, maar Valentijn, laten we daar over ophouden. Ik neem de KNVB zeer serieus. In alles.''