Koeman: ‘Ik ga niet zeggen dat hij speelt, maar dat kun je zelf wel invullen’

Zaterdag, 9 september 2023 om 18:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:57

Het lijkt zo goed als zeker dat Mark Flekken ook tegen Ierland het doel van het Nederlands elftal verdedigt. De goalie van Brentford stond tijdens de wedstrijd tegen Griekenland (3-0) ook onder de lat bij Oranje. Bondscoach Ronald Koeman laat zaterdag op de persconferentie tussen de regels door weten dat Flekken ook in Dublin keept. "Ik ga niet zeggen dat hij speelt, maar dat kun je zelf wel invullen."

Oranje had donderdag weinig te duchten van Griekenland, dat in Eindhoven bij rust al tegen een kansloze 3-0 achterstand aankeek. De manschappen van Koeman gaven verdedigend weinig weg en Flekken kreeg dan ook weinig te doen. Na de vraag van ESPN-journalist Pascal Kamperman of Flekken blijft staan, tovert Koeman een glimlach op zijn gezicht. "Nou ja, ik ga nu niet zeggen dat hij keept. Maar ik denk dat je dat zelf wel kun invullen." Koeman maakte de dag voor het duel met de Grieken bekend dat Flekken de voorkeur kreeg boven concurrenten Andries Noppert en Bart Verbruggen. "Waarom ik voor hem kies? Omdat ik vind dat hij dat verdient. Hij is voor een langere periode fit en in vorm. Hij is ook al langer bij deze groep geweest", verklaarde de bondscoach.

Ierland staat na vier gespeelde duels op slechts drie punten. Een nederlaag tegen Oranje verkleint de kansen op kwalificatie drastisch. "We zullen net zoals tegen de Grieken heel veel balbezit krijgen", denkt Koeman. "Dan is het baltempo belangrijk en dat we de ruimtes kunnen vinden. En ook dat we heel agressief zijn, want dat zal anders zin. Dat zegt hun coach (Kenny Stephen, red.) ook, dat het misschien wel de laatste kans voor hen is. Het zijn altijd landen die met heel veel enthousiasme spelen, ondanks dat ze kwalitatief misschien mindere spelers hebben. Maar dat wil niet zeggen dat het daardoor makkelijk wordt. We zullen de bereidheid en intensiteit van spelen weer moeten tonen. Dan moet de individuele kwaliteit beslissend zijn."

Koeman krijgt vervolgens de vraag of het enthousiaste spel van de Ieren een reden kan zijn om andere spelers te gebruiken. "Ik kijk altijd naar de tegenstander", vervolgt Koeman. "Niet uit angst, maar wel in de zin van: waar liggen de ruimtes en wat voor types hebben we nodig. Dus het is mogelijk dat we iets gaan wijzigen." Veel veranderingen zullen er in ieder geval niet plaatsvinden, gezien de overtuigende zege op Griekenland. "Dat zou gek zijn", weet Koeman. "Laten we dit nu in ieder geval over een langere periode laten zien. Positief zijn, vertrouwen hebben en goed voetballen. Want het is maar één wedstrijd, hè", doelt Koeman op Griekenland-thuis. Het duel in het Aviva Stadium in Dublin begint zondag om 20:45 uur.