Koeman: â€˜Hij is zo jong maar hij kan het niveau heel goed aan, dat is heel fijnâ€™

Koeman: ‘Hij is zo jong maar hij kan het niveau heel goed aan, dat is heel fijn’

Ronald Koeman is zeer tevreden over Bart Verbruggen. De bondscoach van het Nederlands elftal zag de doelman van Brighton & Hove Albion uitblinken in de oefeninterland tegen Duitsland (2-1 verlies), nadat Mark Flekken afgelopen vrijdag ook al imponeerde tegen Schotland (4-0 winst). "Ik ben zeer tevreden, zowel over Mark als over Bart", aldus Koeman na afloop bij de NOS.

Verbruggen verrichte tegen Duitsland meerdere prachtige reddingen. "Het geeft veel plezier om een keeper te hebben op deze leeftijd (21 jaar, red.) die het niveau goed aankan, heel goed misschien zelfs wel, en die wordt alleen maar beter", zegt Koeman.

Tot aan het EK zal niet duidelijk worden wie de eerste doelman van Nederland zal zijn op het toernooi. "Dat is even afwachten tot aan de zomer", aldus Koeman.

De bondscoach is zelf niet gelukkig met de 'keeperstombola' bij Oranje. "Het is duidelijk dat het onrustig is geweest bij de keepers, ook met name door blessures. Het liefst wil je naar een vaste eerste doelman en ook naar drie vaste keepers voor een interlandperiode."

Verbruggen moest in de slotfase zijn meerdere erkennen in een kopbal van Niclas Füllkrug, al was de bal slechts heel nipt over de doellijn, zo claimde de doellijntechnologie in elk geval. Koeman doet zijn beklag over de goal van Duitsland.

"Het is eigenlijk in eerste instantie een volle overtreding van Antonio Rüdiger op Weghorst, die loopt hem gewoon vol in zijn rug. De bal valt op de schouder van Füllkrug en valt binnen. Ik had ook nog vraagtekens of de bal wel geheel over de lijn was, maar blijkbaar hebben ze een chip in de bal." Koeman vertrouwt met tegenzin op de technologie. "Laten we dat maar geloven, ja."

Koeman zag bij de tegenstander een duidelijke uitblinker. "Er was eigenlijk één speler bij hen die het verschil maakte, en dat was Jamal Musiala, waar al het gevaar vandaan kwam."

