KNVB zaait verwarring met straf voor NAC Breda na supportersrellen in De Kuip

Een groep supporters van NAC Breda zorgden eind september voor flink wat ongeregeldheden in De Kuip tijdens en na de uitwedstrijd tegen Feyenoord (2-0). De KNVB heeft de Bredanaars een voorwaardelijke straf opgelegd van één duel zonder uitpubliek, maar daar bestond enige tijd verwarring over.

Direct na afloop van die wedstrijd tegen Feyenoord werd de catering bij het uitvak aangevallen door een groep NAC-supporters, waardoor de medewerkers in paniek raakten en via de achterdeur probeerden te ontsnappen.

Het cateringhuisje zou ‘kort en klein geslagen’ zijn en uiteindelijk werd het omver geduwd. Een medewerker die probeerde te ontsnappen is gewond geraakt omdat de punt van een hek door de hand ging.

Maandag viel op de site van de KNVB te lezen dat NAC een voorwaardelijke straf van één thuiswedstrijd zonder publiek zou krijgen. De Brabanders meldden echter een handtekening te hebben gezet onder een overeenkomst voor een voorwaardelijke straf voor één wedstrijd zonder uitpubliek.

Dinsdagochtend kwam NAC met uitsluitsel. “Het is zoals aanvankelijk werd communiceerd”, aldus de club. Dat betekent dat NAC de straf krijgt die het eerder had geaccepteerd: één uitwedstrijd zonder publiek voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Remco Oversier, algemeen directeur bij NAC, liet eerder al weten diep teleurgesteld te zijn in het gedrag van de supporters. “Wij zetten hier als club een streep. De club wordt op deze wijze kapotgemaakt. Wij tolereren dit gedrag niet en eisen de hoogst mogelijke straffen.”

“De totale schade verhalen we persoonlijk op de daders. Tegelijkertijd spannen we ons maximaal in om de goedwillende supporters niet te laten lijden onder de kwaadwillenden”, aldus Oversier. NAC speelde dit seizoen al twee wedstrijden (bij FC Groningen en sc Heerenveen) zonder uitpubliek.