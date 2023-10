KNVB vraagt Eredivisie-aanvoerders niet meer regenboogband te dragen

Woensdag, 11 oktober 2023 om 18:15 • Jan Hoeksema • Laatste update: 19:53

Spelers uit de Eredivisie dragen dit seizoen geen regenboogband meer, tenzij hun club dat zelf wil. Dat werd woensdagmiddag duidelijk bij een online symposium van de KNVB. Afgelopen seizoen zorgde de band nog voor opschudding, nadat twee aanvoerders weigerden deze te dragen.

"De verantwoordelijkheid om de armband te dragen ligt nu bij de clubs zelf”, zegt Houssin Bezzai, programmamanager racisme en discriminatie bij de KNVB. Vorig seizoen droeg de voetbalbond de aanvoerders van Nederlandse clubs nog op om de zogeheten One Love-aanvoerdersband te dragen.

Daar had niet elke aanvoerder zin in. Feyenoord-middenvelder Orkun Kökçü weigerde de band te dragen. Als gevolg daarvan droeg Gernot Trauner voor één wedstrijd de aanvoerdersband.

Ook toenmalig Excelsior-aanvoerder Redouan El Yaakoubi weigerde de regenboogband te dragen. In plaats daarvan droeg hij een band met het woord 'respect' erop. "Ik hoop dat iedereen ook mijn normen en waarden respecteert, zoals ik dat ook doe bij iedereen", zei hij daarover.

Het nieuws over het wegblijven van de regenboogband dit seizoen werd met teleurstelling ontvangen bij Thomas Pruijsen van de John Blankenstein Foundation, een organisatie die strijdt voor acceptatie van LHBT’ers in de sportwereld.

"Ik zou de clubs willen oproepen om de band alsnog te dragen. Het lijkt nu net of er geluisterd is naar de criticasters die de band afgelopen seizoen al geen goed idee vonden, terwijl wij de boodschap achter de band superbelangrijk vinden", aldus Pruijsen.

Ook rondom het WK in Qatar van 2022 was de band in opspraak. Wereldvoetbalbond FIFA besloot vlak voor aanvang van het toernooi om de actie de verbieden. Onder meer Virgil van Dijk was van plan de band te gaan dragen, maar zag daar vanaf toen hij vernam dat dat hem een gele kaart kon kosten.