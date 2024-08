KNVB: VAR kon niet worden geraadpleegd bij Feyenoord - Willem II

Feyenoord is met een 1-1 gelijkspel tegen Willem II slecht begonnen aan het seizoen in de Eredivisie. Opmerkelijk genoeg laat de KNVB direct na de wedstrijd weten dat scheidsrechter Dennis Higler in de tweede helft geen contact had met de VAR, Richard Martens.

In de 71ste minuut claimde Feyenoord een strafschop, toen Santiago Gimenez werd vastgehouden. Higler floot niet voor de overtreding en leek te wachten op een signaal vanuit Zeist, maar door een technisch probleem was er geen verbinding.

"Vanwege een lokaal technisch mankement is er geen verbinding met de VAR mogelijk gebleken tijdens de tweede helft bij de wedstrijd van Feyenoord tegen Willem II", zo laat de KNVB weten op X.

Het leidt tot woedende reacties van supporters, die vinden dat het mankement wedstrijdbepalend is geweest. Sommigen spreken van competitievervalsing.

Feyenoord leek lange tijd op weg naar een nipte zege, nadat Antoni Milambo de Rotterdammers al in de twaalfde minuut op voorsprong had gezet. Via een late gelijkmaker van Kyan Vaesen trok Willem II de stand gelijk: 1-1.