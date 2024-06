KNVB hakt knoop door: proflicentie Vitesse per 9 juli ingetrokken

De licentiecommissie van de KNVB heeft besloten om de proflicentie van Vitesse per 9 juli aanstaande in te trekken. De club leverde vorige week een niet sluitende begroting aan. Daarnaast kon de club niet garanderen komend seizoen over een bankrekening en accountant te beschikken.

De club had tot maandag 24 juni, 12.00 uur de tijd om de vereiste stukken aan te bieden aan de licentiecommissie. De afgelopen maanden is er door de licentiecommissie meerdere keren uitstel gegeven aan de club om alsnog te kunnen voldoen aan de geldende licentie eisen. Op 30 april is aangekondigd dat als de omstandigheden bij Vitesse niet snel zouden veranderen de licentie voor het nieuwe seizoen niet verleend kon worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Op 17 mei werd er door de licentiecommissie, gezien de positieve ontwikkelingen rondom de overdracht van aandelen aan een onafhankelijke stichting, meer tijd gegeven aan Vitesse om orde op zaken te stellen en is de uiterste datum op 17 juni gesteld zodat een nieuwe eigenaar kon worden gevonden. Langer uitstel is volgens de licentiecommissie onmogelijk vanwege de naderende start van het nieuwe voetbalseizoen.

Mogelijke nieuwe aandeelhouder

In de media is de afgelopen dagen veel bericht over een mogelijke nieuwe aandeelhouder. Guus Franke zou als beoogd nieuwe eigenaar een principe-akkoord hebben bereikt met Coley Parry, de grootste schuldeiser van Vitesse. Er is door de club beperkt documentatie aangeleverd bij de licentiecommissie maar die bleek onvoldoende.

"Een van de belangrijkste doelen van het licentiesysteem is het waarborgen van de continuïteit van de competitie. Wanneer Vitesse onder de huidige omstandigheden deel zou nemen aan de competitie, dat wil zeggen zonder bankrekening, zonder accountant en zonder sluitende begroting, komt de continuïteit daarvan ernstig in gevaar", valt in het persbericht te lezen.

Vitesse heeft mogelijkheid om in beroep te gaan

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Volgens het Licentiereglement Betaald Voetbal is het mogelijk om tegen dit besluit beroep aan te tekenen bij de beroepscommissie licentiezaken. Het beroep dient, schriftelijk gemotiveerd, binnen vijf werkdagen na de dagtekening van dit besluit in het bezit te zijn van de beroepscommissie licentiezaken.