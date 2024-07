KNVB-directeur Marianne van Leeuwen voelt pijn van Vitesse en hoopt op snelle oplossing

De KNVB leeft intens mee met het noodlijdende Vitesse. Directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen laat dit maandag weten in een open brief op de website van de voetbalbond. De hoogste baas van de KNVB hoopt dat er heel snel een oplossing komt voor Vitesse, komend seizoen uitkomend in de Keuken Kampioen Divisie.

"Het doet mij als directeur betaald voetbal natuurlijk ook pijn om te zien dat één van onze betaald voetbalclubs, Vitesse, momenteel in zo'n moeilijke situatie verkeert", opent Van Leeuwen maandag in haar speciaal opgestelde brief. "Ik begrijp de bezorgdheid en de onzekerheid die de supporters van Vitesse voelen."

"De KNVB heeft samen met alle betaald voetbalclubs licentieregels afgesproken voor het waarborgen van de integriteit en de continuïteit van de competities betaald voetbal", legt de KNVB-directeur daarna nog een keer uit. "Dit om zo veel als mogelijk het (ongestoorde) verloop van de competitie te kunnen garanderen."

"Onderdeel van die afspraken met alle clubs zijn de onafhankelijke commissies, die toezien op de naleving van de regels. Dit doen zij op een uiterst zorgvuldige wijze die voor alle clubs dezelfde is", zo benadrukt Van Leeuwen. De licentiecommissie van de KNVB is al enige tijd met Vitesse in de slag om tot een passende oplossing te komen.

"De licentiecommissie handelt binnen de aan haar toebedeelde kaders en is zich ontzettend bewust van de urgentie van dit dossier", weet Van Leeuwen voorts te melden. "Het bestuur van de KNVB heeft daarop geen enkele invloed."

"Er is namelijk een strikte scheiding afgesproken tussen de zogeheten bestuurlijke macht en de onafhankelijke commissies binnen de KNVB. Ik hoop dat er snel een oplossing komt", blijft Van Leeuwen hopen op betere tijden in Arnhem.

Nieuwe deadline

Vitesse kreeg vorige week wederom extra tijd om de proflicentie voor het seizoen 2024/25 veilig te stellen. De beroepscommissie van de KNVB hoopt uiterlijk maandag 22 juli een besluit te kunnen nemen over het voortbestaan van de club.

Guus Franke, de beoogde redder van Vitesse, trekt de stekker uit de overname als de KNVB de aandelenoverdracht niet voor 22 juli goedkeurt. Dat stelde de ondernemer zelf in een verklaring. "De vraag om dit uit te stellen is feitelijk een doodvonnis”, werd hij vorige week geciteerd door De Gelderlander.

