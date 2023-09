Knotsgek slot: doelman kopt Lazio diep in blessuretijd tóch nog naast Atlético

Dinsdag, 19 september 2023 om 23:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:26

Lazio en Atlético Madrid zijn hun Champions League-campagne dinsdagavond gestart met een gelijkspel. Pablo Barrios leek de Madrilenen met een van richting veranderd schot de volle buit te bezorgen, echter kopte Lazio-sluitpost Ivan Provedel diep in blessuretijd de 1-1 tegen de touwen. Feyenoord was in dezelfde groep met 2-0 te sterk voor Celtic.

De Champions League-wedstrijd tussen Atlético en Lazio werd ook een duel tussen bewezen doelpuntenmakers. Alvaro Morata vormde bij de Spanjaarden bij afwezigheid van de geblesseerde Memphis Depay een spitsenkoppel met Antoine Griezmann, terwijl Ciro Immobile de aanvalsleider van i Biancocelesti was.

KEEPER MAAKT GELIJK IN SLOTSECONDE ?? Lazio-doelman Provedel maakt er diep in blessuretijd 1-1 van met een heerlijke spitsengoal ??????#ZiggoSport #UCL #LAZATM pic.twitter.com/ayfE3HM3g4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 19, 2023

Met een klein half uur op de klok werd de ban gebroken door de ploeg van trainer Diego Simeone, al kwam daar wel het nodige geluk bij kijken. Barrios probeerde het met schot van afstand en zag zijn doelpoging vervolgens via het been van Daichi Kamada achter de kansloze doelman Provedel belanden: 0-1. Jan Oblak hielp Lazio na rust bijna terug in het zadel door de bal simpel in te leveren bij Felipe Anderson, die direct Immobile met het hoofd zocht. De Italiaanse spits schoot hierna echter recht op de sluitpost van Atlético.

Halverwege de tweede helft was het juist Lazio dat zwijnde nadat Morata met een van richting veranderd schot de paal trof. Marcos Llorente kreeg twintig minuten voor tijd nog een reuzenkans om de bezoekers in veilige haven te schieten, maar hij stuitte op Provodel die razendsnel zijn doel verkleinde. Diezelfde Provedel werd in diep in blessuretijd de grote held van Lazio door een voorzet van Luis Alberto hard tegen de touwen te koppen: 1-1.