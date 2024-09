Klaassen redt met knappe goal punt voor zwak opererend Ajax in Deventer

Ajax heeft zaterdagavond een punt overgehouden aan het bezoek aan Go Ahead Eagles. De ploeg van Francesco Farioli had het in Deventer uiterst lastig en kwam na een uur spelen verdiend op achterstand. Invaller Davy Klaassen hielp Ajax met een knap kopdoelpunt aan een resultaat: 1-1.

Wout Weghorst maakte in De Adelaarshorst zijn basisdebuut voor Ajax. De spits kreeg de voorkeur boven Chuba Akpom en Brian Brobbey. Laatstgenoemde was na een tik op het bovenbeen ook nog niet helemaal fit, maar viel wel in. Verder was de basisplek voor Ahmetcan Kaplan opvallend. De Turk speelde bij afwezigheid van Youri Baas, die kampt met een lichte knieblessure.

Het meeste gevaar in de eerste helft werd gesticht door Go Ahead, dat telkens net niet wist te profiteren van de ruimte die Ajax bood. Bij een gevaarlijke counter in de vijfde minuut vroeg de vrije Victor Edvardsen om de bal, maar Bobbby Adekanye kreeg de bal met een te late breedtepass niet tot bij de spits.

In de zeventiende minuut leverde Remko Pasveer de bal zomaar in bij Adekanye. Na een korte dribbel kwam de rechtsbuiten van Go Ahead met een zwakke poging die ver voorlangs ging. Het volgende hachelijke moment voor het doel van Ajax was in de 28ste minuut een verkeerde terugspeelbal van Josip Sutalo. Pasveer kon met een uiterste sliding nog net een eigen doelpunt van de Kroaat voorkomen.

Ook Ajax creëerde enkele mogelijkheden in de eerste helft, die vooral voor beide backs waren. Devyne Rensch schoot in de 21ste minuut gevaarlijk voorlangs, terwijl Jorrel Hato vanbuiten het strafschopgebied net naast de kruising vuurde.

Ajax had het voor rust al lastig, maar begon nog veel zwakker aan de tweede helft. De druk van Go Ahead leidde in de 51ste minuut tot een gigantische kans voor Edvardsen, die de bal uit een voorzet van Oliver Antman tegen de bovenkant van de lat schoot.

Balverlies van Hato, die een ziekenhuisbal kreeg aangespeeld door Kian Fitz-Jim, leidde in de 64ste minuut het openingsdoelpunt voor Go Ahead in. Jakob Breum werd nog afgestopt in het strafschopgebied, waarna de bal voor de voeten viel bij Enric Llansana. De middenvelder, die een lang verleden heeft bij Ajax, vuurde van dichtbij onverbiddelijk raak: 1-0.

Farioli had vlak daarvoor Klaassen en ook Owen Wijndal in de ploeg gebracht bij Ajax. De Italiaan zal daar geen spijt van hebben gekregen, want Klaassen bracht Ajax in de 69ste minuut uit het niets terug in de wedstrijd. De middenvelder verlengde een voorzet van Jordan Henderson knap met het hoofd: 1-1.

In de 77ste minuut claimde Go Ahead een penalty, toen Klaassen de bal tegen een licht uitgestoken arm kreeg. Scheidsrechter Marc Nagtegaal wuifde het weg.