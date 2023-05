Klaassen reageert veelzeggend op toekomst Heitinga: ‘Eerlijk gezegd...’

Zondag, 28 mei 2023 om 17:11 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:47

Davy Klaassen 'weet niet' of Ajax komend seizoen een nieuwe hoofdtrainer moet aanstellen. De dertigjarige middenvelder zegt prima te kunnen opschieten met huidig eindverantwoordelijke John Heitinga, maar sluit zijn ogen ook niet voor de sportieve malaise in de Johan Cruijff ArenA. Volgens Klaassen ligt de beslissing over Heitinga's toekomst volledig bij de directie.

Ajax sloot het seizoen zondag op tekenende wijze af met een kansloze 3-1 nederlaag bij FC Twente. Daardoor is de ploeg van Heitinga volgend jaar veroordeeld tot de (laatste voorronde van de) Europa League. Klaassen verscheen na afloop als eerste voor de camera's en kreeg daar al gauw de vraag over de toekomst van Heitinga. "Eerlijk gezegd heb ik ook geen idee, man", aldus de middenvelder tegenover ESPN. "Er is zoveel gebeurd, er was dit seizoen zoveel gaande, ik denk dat we eerst alles goed op ons in moeten laten werken en dan kijken naar volgend seizoen."

Verslaggever Pascal Kamperman neemt geen genoegen met dat antwoord. "Een beslissing over de nieuwe trainer moet natuurlijk wel snel genomen worden", aldus Kamperman. "Dat lijkt me wel", antwoordt Klaassen. "Over vier à vijf weken beginnen we alweer met de voorbereiding. Of dat met deze of een nieuwe trainer is, moet je aan de directeuren vragen. Ik weet niet wat zij erover denken. Ik ben heel goed met John, dat is helemaal geen issue, maar wij bepalen dat niet. Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt, zodat iedereen weet waar hij aan toe is volgend seizoen."

De onduidelijkheid over de hoofdtrainerpositie 'zou een van de oorzaken kunnen zijn' van het rampseizoen, zo oordeelt Klaassen. "Maar er zijn zoveel dingen die niet goed zijn gegaan. Zoveel onrust binnen je club is niet goed, maar voorheen was er ook wel eens onrust geweest en werden we wel kampioen. Daar moeten wij als spelers, staf en als team niet van afhankelijk zijn."