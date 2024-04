KKD Elftal van de Week: De talenten van Jong AZ tonen hun klasse

De sluitpost van dit Elftal van de Week is Nick Marsman. De 33-jarige routinier van ADO Den Haag kwam vrijdagavond met zijn club in actie in Friesland tegen SC Cambuur: 0-2. De ploeg uit de Hofstad wist na vier wedstrijden zonder overwinning eindelijk weer eens de volle buit te pakken, mede dankzij drie reddingen van Marsman. De sluitpost komt sinds de winterstop uit voor de Hagenezen en kwam tot dusver twaalf tot optredens, daarin wist hij drie keer zijn doel schoon te houden.

De linksbuiten van dit elftal is Ro-Zangelo Daal. De twintigjarige flankspeler van Jong AZ wist maandagavond met zijn team een zwaarbevochten overwinning te boeken op nummer twaalf FC Emmen (3-2) en blijft daardoor op een knappe achtste plaats staan. Met het maken van de openingsgoal in Wijdewormer en het aanleveren van de assist op de 2-2 van Dave Kwakman had Daal een belangrijk aandeel in de winst. Het was de eerste keer dat de linksbuiten in één Keuken Kampioen Divisie-duel een doelpunt en een assist leverde. Daarnaast had hij de hoogste passnauwkeurigheid van alle spelers bij Jong AZ. 39 van de 41 passes kwamen aan bij een teamgenoot.

In de punt van de aanval is er een plekje ingeruimd voor Kacper Kostorz van FC Den Bosch. Maandagavond nam hij zijn elftal bij de hand op Sportpark de Toekomst door twee keer te scoren tegen Jong Ajax: 0-2. De thuisploeg, met onder anderen Carlos Forbs, Silvano Vos, Kian Fitz-Jim en Julian Rijkhoff in de basis, kon geen vuist maken tegen de nummer negentien van de competitie.

Eerder dit seizoen hadden de beloften van Ajax ook al de handen vol aan Kostorz, daar hij in de thuiswedstrijd ook twee goals noteerde. In totaal staat de spits van Den Bosch nu op veertien goals en vijf assists dit seizoen.

De aanval wordt gecompleteerd door MVV Maastricht-aanvaller Dailon Livramento. De in geldnood verkerende club liet vrijdagavond zien op het veld onverstoorbaar te blijven door Helmond Sport met 3-0 te verslaan. Livramento nam zelf de 2-0 voor zijn rekening in de 71e minuut. De aanvaller staat sinds het vertrek van Koen Kostons vaak in de basis en heeft inmiddels 12 doelpunten op zijn naam staan, waarvan 7 in dit kalenderjaar. Alleen Romano Postema (12), Ernest Poku (11) en Henk Veerman (8) scoorden vaker in 2024.

Het volledige Elftal van de Week

Nick Marsman (ADO Den Haag); Leandro Bacuna (FC Groningen), Victor van den Bogert (FC Den Bosch), Devon Koswal (Telstar), Manel Royo ( NAC Breda ); Ozan Kökcü (FC Eindhoven), Dave Kwakman (Jong AZ), Patrick Brouwer (FC Emmen); Dailon Livramento (MVV Maastricht), Kacper Kostorz (FC Den Bosch), Ro-Zangelo Daal (Jong AZ)