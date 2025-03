Kijkers ergeren zich in minuut 1 al massaal tijdens PEC Zwolle - Ajax

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de shirtkeuze van PEC Zwolle en Ajax.

Kijkers van het Eredivisie-duel tussen PEC Zwolle en Ajax ergeren zich in de openingsminuut al massaal aan de shirts. Op ESPN zijn het thuisshirt van PEC en het uitshirt van Ajax namelijk moeilijk van elkaar te onderscheiden, zo merken veel mensen op.

“Ik zie 22 blauwe shirts, lekker dit”, schrijft iemand op X. “Lekker te zien op tv deze shirts”, merkt een ander op.