Kieft zag één speler van Ajax alles verkeerd doen in Klassieker tegen Feyenoord

Ajax is koploper PSV tot op twee punten genaderd en heeft tevens een wedstrijd tegoed in de Eredivisie. Dat zegt Wim Kieft echter niet zoveel. De columnist van De Telegraaf ziet voldoende verbeterpunten in het elftal van trainer Francesco Farioli.

''De enige basisspeler op het veld van wie je nog iets mocht verwachten, was Steven Berghuis. Alleen is hij nu 33 jaar, hobbelt van de ene naar de andere blessure en voegt sinds zijn terugkeer weinig tot niets toe aan Ajax'', is Kieft bepaald niet onder de indruk van de routinier van de nummer twee.

Kieft pakt ook een andere Ajacied hard aan. ''Wie alles verkeerd deed, was invaller Wout Weghorst. Een strafschop kan je missen, maar al het andere ging ook fout, en dan dat hele overdreven theater…''

''Weghorst staat bekend om zijn winnaarsmentaliteit, maar brengt voetballend veel te weinig'', constateert Kieft, die concurrent Brian Brobbey zonder enig zelfvertrouwen ziet rondlopen bij Ajax. ''Weghorst vraagt zich af waarom Brobbey speelt. En Brobbey vraagt zich op zijn beurt af waarom hij iedere keer plaats moet maken voor Weghorst als die niets klaarspeelt als invaller.''

Kieft vindt dat er een keer een keuze moet worden gemaakt tussen beide aanvallers. ''Op deze manier heeft Francesco Farioli inmiddels voor twee ontevreden spitsen gezorgd bij Ajax. Van de buitenkant zou je zeggen: draai het eens om. Kijk of Weghorst het noodzakelijke rendement kan brengen. Iedere spits van Ajax moet in de Eredivisie toch gemakkelijk aan vijftien doelpunten komen.''

Farioli heeft de zaakjes bij Ajax in verdedigend opzicht redelijk voor elkaar. Kieft verwacht echter veel meer van de Amsterdammers. ''Verdedigen en een defensieve organisatie optuigen is ook het gemakkelijkste wat er is.''

''Je verwacht tevens ontwikkeling van het spel aan de bal bij Ajax, meer creativiteit, aanvallende patronen en dergelijke. Inmiddels mag je Farioli en Ajax beoordelen op de manier van spelen en of hij zijn spelers goed kan laten voetballen'', zo besluit Kieft zijn analyse over zijn voormalig werkgever.