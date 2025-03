Kieft: 'Hij moet zich afvragen waarom Koeman weer bij Depay is uitgekomen'

Wim Kieft kijkt in zijn wekelijkse bijdrage voor De Telegraaf uit naar de topper tussen PSV en Ajax van deze zondag. De voormalig aanvaller hoopt dat Brian Brobbey eindelijk eens laat zien waarom Francesco Farioli hem ziet als de ideale diepe spits in Amsterdam.

''Waar is de spits gebleven die zijn snelheid optimaal benutte? Brobbey is echt veranderd als speler en niet gelijk ten positieve'', kraakt Kieft enkele kritische noten over de aanvaller van Ajax en het Nederlands elftal.

De columnist van de ochtendkrant drukt Brobbey op het hart om zijn aanvalsspel drastisch te wijzigen. ''Weliswaar scoort hij weer regelmatig; het is allemaal veel te fysiek. Hij moet het niet zoeken in het voortdurende contact met zijn tegenstander.''

''Afgelopen week had Brobbey het naar zijn zin gehad bij het Nederlands elftal. Hij moet zichzelf eens afvragen waarom bondscoach Ronald Koeman weer bij Memphis Depay is uitgekomen. Dat is niet voor niets en moet iemand als Brobbey aan het denken zetten'', geeft Kieft voorafgaand aan PSV-uit mee als huiswerk mee aan Brobbey.

Kieft kijkt ook alvast naar de topper van zondag in Eindhoven. Ajax kan weleens in de problemen komen, mocht het verliezen van de titelconcurrent. ''Het zou kunnen dat de paniek dan toeslaat in de Johan Cruijff ArenA. De onzekerheid bij Ajax zal in dat geval voornamelijk gevoed worden door het gegeven dat Ajax niet goed voetbalt.''

''Overkomt de Ajacieden zoiets, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de directie, die wist met het aanstellen van Farioli welk soort voetbal Ajax in huis zou halen'', neemt de oud-aanvaller de Italiaanse trainer enigszins in bescherming.

''Tegelijk zal het ze een zorg zijn als Ajax maar tweede wordt en verzekerd is van Champions League-miljoenen. Bedrijfsmatig net zo belangrijk als kampioen worden'', zo besluit Kieft zijn relaas.