Kieft geniet van heerlijk moment: â€˜Dit is echt een geboren voetballer!â€™

Kieft geniet van heerlijk moment: ‘Dit is echt een geboren voetballer!’

Wim Kieft vindt Steven Berghuis 'een geboren voetballer'. De oud-spits heeft genoten van de pass met buitenkant links van de rechtsbuiten van Ajax op Brian Brobbey tegen PSV (1-1). "Berghuis was goed", zegt Kieft in Veronica Offside.

Berghuis zette Brobbey met een weergaloze pass een-op-een met Walter Benítez. De spits van Ajax kreeg de bal echter niet geweldig mee en moest uitwijken. Zo kon Berghuis bijsluiten en na een assist van Brobbey zelf scoren.

"Ik vond die pass op Brobbey... Dan moet je echt kunnen voetballen hoor", zegt Kieft. "Het is wel een vrije pass, maar de bal lag ook nog een beetje onder hem, je moet hem op de goede snelheid geven..."

Berghuis ?? Brobbey ?? Berghuis ?? ? Ajax leidt na deze vlijmscherpe counter ?? pic.twitter.com/UKUJ4u1z3r — ESPN NL (@ESPNnl) February 3, 2024

"Brobbey heeft een beetje pech met zijn tweede aanname. Berghuis sluit meteen bij en dan is zijn aanname ook meteen zo dat de bal goed ligt. Dit is een geboren voetballer natuurlijk."

Ajax lijkt zich na de dramatische start van het seizoen stukje bij beetje te herstellen. Wesley Sneijder, die ook aan tafel zit, is positief over het debuut van Jordan Henderson. "Ik ben benieuwd wie er bij Ajax straks uitgaat op het middenveld", zegt Sneijder.

"Tahirovic is de laatste weken wel stappen aan het maken, vind ik. Die viel tegen PSV ook weer prima in. Ajax moet altijd met een nummer 10 spelen. Dat is in dit geval Kristian Hlynsson, die ik overigens nog wel te licht vind. Daar zal misschien een vervanger voor kunnen komen. En dan gaat het tussen Taylor en Tahirovic. Branco van den Boomen komt ook nog terug. Dan ben ik wel benieuwd wat er gaat gebeuren."

Brobbey legde in de tweede helft een bal panklaar voor Kenneth Taylor, die wild over schoot. Hugo Borst schreef in zijn column vervolgens dat Taylor 'zijn voeten recht moet laten zetten', zo haalt Wilfred Genee aan. "Tja, maar Hugo...", aldus Sneijder, die geen goede band heeft met Borst. De oud-middenvelder laat zich echter niet uit de tent lokken door Genee. "Taylor moet die bal minimaal tussen de palen schieten, dat klopt", zegt Sneijder alleen.

