Kian Fitz-Jim geprezen in Nederlandse media; 1 hardleerse speler van Ajax aangepakt

‘Wervelwind’, kopt het Algemeen Dagblad een dag na de 4-0 zege van Ajax op Besiktas. De Amsterdammers hadden in de Johan Cruijff ArenA geen kind aan de Turkse topclub van trainer Giovanni van Bronckhorst. Met name Ajacied Kian Fitz-Jim (21) kan vrijdagochtend rekenen op veel complimenten.

Volgens de in Rotterdam gevestigde ochtendkrant toonde Ajax donderdagavond weer bravoure in de Europa League. Journalist Johan Inan schrijft dat het 'agressieve' Ajax eindelijk toonde wat trainer Francesco Farioli wil zien.

Inan trekt een vergelijking met vorig seizoen, toen Ajax in de Europa League overklast werd. “De aanhang moest er vorig seizoen tot het zesde groepsduel op wachten, maar in de nieuwe opzet van de Europa League was het onmiddellijk raak. En op fraaie wijze ook, want Ajax verwende het publiek bij vlagen met verzorgd combinatievoetbal.”

Ajax speelde de beste wedstrijd van het seizoen tot dusver, zo oordeelt Inan. De clubwatcher licht één middenvelder in het bijzonder uit. “Fitz-Jim behoorde door diverse aanvallende bijdrages wederom tot de uitblinkers.”

Het optreden van de ‘hardleerse’ Bertrand Traoré kon Inan minder bekoren. Volgens de journalist verspeelde de aanvaller diverse keren kinderlijk eenvoudig de bal. “Laat het inleiden van counters net één van de redenen geweest zijn waarom Farioli hem halverwege tegen Go Ahead wisselde. Traoré herpakte zich enigszins toen Ajax, dat nu uitduels met Slavia Praag en Qarabag voor de kiezen krijgt, na rust dartelde.”

Ook journalist Mike Verweij van De Telegraaf schrijft over een ‘wervelend’ Ajax. “De ijzersterk spelende ploeg van Francesco Farioli liet in eigen huis geen spaan heel van het kwalitatief sterk geachte, maar ontzettend tegenvallende (lees: zwak gemaakte) Besiktas van Giovanni van Bronckhorst. Op de ruime overwinning viel niets af te dingen.

Verweij kiest Fitz-Jim als zijn Man of the Match. Daarnaast trekt de journalist een simpele conclusie. “Na de knappe prestaties van AZ en FC Twente gaf Ajax met de klinkende zege aan dat Nederland een Europa League-land is geworden. PSV en Feyenoord ondervonden eerder dat de Champions League (vooralsnog) te hoog is gegrepen.”

Nieuwe kansen

Willem Vissers van De Volkskrant heeft duidelijk ook genoten van Fitz-Jim. Volgens de journalist was de middenvelder donderdagavond het ‘hart vol vuur’ van Ajax. “Zie Kian Fitz-Jim rennen met dat frêle lijf en de wapperende haren. Zie hem hollen, nog meer rennen en scoren als beloning, omdat hij zoveel heeft bewogen dat hij de bal van dichtbij kan intikken.” Vissers ziet Fitz-Jim als een symbool van de nieuwe kansen bij Ajax.

Eerder bekritiseerde spelers als Josip Sutalo en Jordan Henderson krijgen eveneens complimenten. “De pure werklust van trainer Farioli, de sympathieke Italiaan die Ajax opnieuw tracht uit te vinden met ongebreideld arbeidsethos, slaat over op de selectie, die eendracht uitstraalt, plezier en zin om te voetballen.”