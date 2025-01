Khvicha Kvaratskhelia ruilt Napoli mogelijk voor 80 miljoen euro in voor Europese topclub

Khvicha Kvaratskhelia maakt deze transferperiode mogelijk de overstap van Napoli naar Paris Saint-Germain. De Georgiër zelf zou een transfer volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano wel willen maken, maar het is de vraag of beide clubs tot een akkoord komen.

Napoli zou het tot medio 2027 doorlopende contract van Kvaratskhelia graag willen verlengen, maar kreeg nog geen reactie van de aanvaller. PSG, dat Kvaratskhelia sinds afgelopen zomer al hoog op het verlanglijstje heeft staan, hield de situatie de laatste tijd nauwlettend in de gaten.

PSG en Napoli hebben inmiddels zelfs contact met elkaar. Beide clubs zouden in gesprek zijn over een bedrag van tachtig miljoen euro, maar ook het opnemen van een speler als Milan Skriniar in de deal is een optie.

Kvaratskhelia zelf zou de overstap naar de Franse hoofdstad wel zien zitten. Een transfer lijkt dus vooral af te hangen van Napoli.

Afgelopen zomer had PSG Kvaratskhelia ook al in gedachten, als opvolger van de naar Real Madrid vertrokken Kylian Mbappé. Tot een overgang kwam het destijds uiteindelijk niet.

De veertigvoudig international van Georgië speelt sinds 2022 bij Napoli, dat hem destijds overnam van Dinamo Batumi. In zijn eerste seizoen werd hij direct kampioen met de Italiaanse club.

Inmiddels staat Kvaratskhelia op 107 officiële duels voor Napoli, waarin hij 30 keer scoorde en 29 assists gaf. Transfermarkt schat zijn waarde op 85 miljoen euro.