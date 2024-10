Kevin Strootman (34) zet per direct punt achter zijn carrière

Kevin Strootman zet per direct een punt achter zijn carrière. Dat maakt hij bekend op social media. De 34-jarige inmiddels voormalig middenvelder zat sinds juli zonder club nadat hij vertrok bij Genoa. “Carrières komen tot een einde. Dank je wel, voetbal!”, aldus Strootman.

In mei hadden de linkspoot en Sparta Rotterdam nog contact om een eventuele terugkeer te bespreken. Strootman genoot zijn jeugdopleiding bij de Rotterdammers en kwam tot 84 wedstrijden in de hoofdmacht van de Kasteelheren. Begin 2011 stapte hij over naar FC Utrecht.

Strootman liet in mei tegenover DAZN al weten dat hij overwoog om te stoppen met voetbal. “Als je steeds minder wedstrijden speelt en je niveau een beetje daalt, dan is wat je in de kleedkamer zegt ook minder waard. Ik moet meer en meer geven om me niet slecht te voelen en om top te blijven.”

“Als ik een bepaald niveau niet meer kan halen, dan stop ik misschien wel.” Strootman heeft de knoop nu dus definitief doorgehakt en zijn voetbalschoenen aan de wilgen gehangen.

De linkspoot, die in 2013 voor 17,5 miljoen euro van PSV naar AS Roma vertrok, speelde ook nog bij Olympique Marseille en Cagliari. Vorig seizoen kwam hij tot 29 wedstrijden in dienst van Genoa.

Strootman won twee prijzen in zijn carrière: de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal, allebei bij PSV. De spelmaker kwam 46 keer uit voor het Nederlands elftal, maar maakte nooit minuten op een eindtoernooi.

Strootman zat wel bij de definitieve selectie van Oranje op het EK van 2012, maar kwam geen minuut in actie. Het Nederlands elftal verloor toen alle groepswedstrijden.