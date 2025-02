Kevin Hofland op straat gezet, maar weigert akkoord te gaan met ontslag

Helmond Sport en Kevin Hofland gaan per direct uit elkaar, zo communiceert de Brabantse club via de officiële kanalen. Opmerkelijk genoeg weigert de 45-jarige trainer volgens De Telegraaf akkoord te gaan met zijn ontslag.

Door Sander de Deugd

Hofland stond sinds het begin van het huidige seizoen aan het roer bij de club uit Helmond, maar na een sterke start volgde een terugval. De clubleiding heeft daarom besloten de samenwerking vroegtijdig te beëindigen.

“Kevin heeft zich vanaf de eerste dag met veel energie ingezet voor Helmond Sport,” reageert technisch manager Jurgen Streppel via de clubwebsite. “Wij willen Kevin bedanken voor zijn professionele houding en toewijding. Voor ons ligt de focus nu op het zo goed mogelijk afronden van het seizoen.”

Ook Hofland zelf komt aan het woord. ”Helaas horen dit soort zaken bij het voetbal. Toch kijk ik terug op een erg fijne tijd bij de club en bedank ik Helmond Sport voor de fijne samenwerking en de ervaringen die mij hebben geholpen in mijn ontwikkeling.”

“Ik wens iedereen binnen en rondom de club veel succes toe voor de rest van het seizoen en in de verdere toekomst”, aldus Hofland. Dat de Limburger geciteerd wordt is enigszins opvallend genoemd, daar hij zijn ontslag volgens De Telegraaf niet zou accepteren.

Door het vertrek van Hofland moet Helmond Sport op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De clubleiding hoopt snel een opvolger te kunnen presenteren.

Voorlopig neemt assistent-trainer Adrie Bogers de taken van Hofland over. Aanstaande zaterdag komt Helmond Sport weer in actie, thuis tegen FC Dordrecht.