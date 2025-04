'Kevin De Bruyne voert serieuze gesprekken met club die uitkomt op het tweede niveau'

Kevin De Bruyne gaat mogelijk aan de slag in Saudi-Arabië. Foot Mercato meldt namelijk dat de 33-jarige ster van Manchester City serieuze gesprekken voert met Neom SC. De Bruyne loopt na dit seizoen uit zijn contract bij the Citizens en heeft naar verluidt aan keuze geen gebrek.

Deze zomer lijkt er na tien jaar een einde te komen aan het verblijf van de Belg in Manchester. De club van Pep Guardiola wil deze zomer een grote ‘schoonmaak’ houden en verschillende spelers doorselecteren, onder wie De Bruyne.

Verschillende teams willen de spelmaker dolgraag inlijven, schrijft Foot Mercato. Het medium noemt River Plate, Galatasaray, Fenerbahçe en San Diego FC als clubs die in de race zijn om de handtekening van De Bruyne.

Neom lijkt op dit moment echter de beste papieren te hebben. De club uit Saudi-Arabië voert serieuze gesprekken met De Bruyne, klinkt het. Neom staat momenteel op de eerste plaats op het tweede niveau en lijkt dus onderweg naar de hoogste afdeling.

‘Ongelooflijke bedragen’

De Bruyne ging vorig jaar juni in op een mogelijke transfer naar Saudi-Arabië. “Op mijn leeftijd moet je voor alles openstaan. Je praat over ongelooflijke bedragen in wat misschien het einde van mijn carrière zal zijn”, aldus de Belg.

“Als ik daar twee jaar ga spelen, zou ik een ongelooflijk bedrag kunnen verdienen. Daarvoor heb ik vijftien jaar moeten voetballen. Misschien kom ik zelfs nog niet aan dat bedrag. Dan moet je toch eens stilstaan bij wat dat daarna kan betekenen.”