Kevin De Bruyne meteen van waarde bij zijn eerste speelminuten in vijf maanden

Manchester City heeft zondagmiddag geen kind gehad aan Huddersfield Town in de derde ronde van de FA Cup. In eigen huis liep de ploeg van Pep Guardiola uiteindelijk uit naar een ruime 5-0 overwinning. Het hoogtepunt voor de aanwezige Manchester City-fans was de invalbeurt van Kevin De Bruyne, die zijn eerste minuten maakte sinds augustus vorig jaar en gelijk een assist gaf.

Bij the Citizens kregen enkele grote namen rust. Daardoor waren er basisplaatsen voor onder meer Oscar Bobb en Sergio Gómez. Erling Braut Haaland moest wederom verstek laten gaan wegens een blessure, terwijl Nathan Aké op de bank begon.

Vanaf de eerste minuut van de wedstrijd bestond het spelbeeld uit eenrichtingsverkeer. Het verzet van Championship-ploeg Huddersfield hield enige tijd stand, maar na een ruim halfuur kregen the Terriers de eerste tegentreffer om de oren.

Na een mooi uitgespeelde aanval belandde de bal in de zestien bij Phil Foden, die van dichtbij uit een knappe hoek raak schoot: 1-0. Enkele minuten later was het alweer raak, toen de bal per abuis bij Julián Álvarez terecht kwam. De Argentijn schoof al vallend binnen vanaf de rand van het vijfmetergebied: 2-0.

In de tweede helft zou Manchester City met De Bruyne binnen de lijnen uitlopen naar een eclatante overwinning. De Belgische middenvelder viel in minuut 57 in en zag vrij snel daarna hoe Bobb op prachtige wijze de 3-0 maakte. Matheus Nunes nam een lobpass op heerlijke wijze aan op de borst en legde af op het Noorse talent, die met een fraai stiftje afrondde.

De eerste kleine bijdrage aan een goal van De Bruyne volgde kort daarop. De 32-jarige creatieveling nam een korte corner en gaf de bal af aan Gómez. De Spanjaard bereikte Mateo Kovacic, die met een hakje Foden inspeelde. De Engelsman schoot vervolgens laag en hard binnen in de verre hoek: 4-0.

De invalbeurt van De Bruyne zou een kwartier voor tijd pas echt glans krijgen. Na een aanval over meerdere schijven kreeg de middenvelder de bal ingespeeld aan de rechterkant van de zestien. Zijn voorzet bereikte vervolgens Jérémy Doku, die koel afrondde: 5-0. Daarmee had De Bruyne bij zijn terugkeer direct een aandeel in de gemakkelijke overwinning van Manchester City.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties