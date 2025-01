Keuken Kampioen Divisie-topscorer Zakaria Eddahchouri van grote waarde bij ruime zege op Jong Ajax

Telstar heeft zaterdag in de Keuken Kampioen Divisie een overtuigende zege geboekt op Jong Ajax: 3-0. Zakaria Eddahchouri was andermaal de grote man bij de club uit Velsen-Zuid, met twee doelpunten.

Voorafgaand aan het duel was Eddahchouri al gedeeld topscorer van de Keuken Kampioen Divisie, samen met Robert Mühren van FC Volendam. Nu staat de spits van Telstar weer alleen bovenaan.

De 1-0 van Eddahchouri was een rake kopbal uit een hoekschop, de 2-0 een schot in de korte hoek nadat Eddahchouri aanvankelijk zijn actie te ver door leek te voeren. Tussendoor was de aanvaller ook al gevaarlijk geweest met een afstandsschot, die Jong Ajax-doelman Paul Reverson keerde.

Vlak na rust besliste Tyrese Noslin het duel definitief: hij tikte van dichtbij een aangeraakt schot van Eddahchouri binnen. Jong Ajax was daarna nog enkele keren gevaarlijk, maar Kristian Hlynsson (redding Ronald Koeman junior), Julian Rijkhoff (net naast en redding Koeman) en Don-Angelo Konadu (net over) wisten de eretreffer niet meer te maken.