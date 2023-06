Keuken Kampioen Divisie en Derbystar lanceren nieuwe wedstrijdbal

Vrijdag, 2 juni 2023 om 20:05 • Laatste update: 20:27

De Keuken Kampioen Divisie en Derbystar presenteren samen vol trots het design van de nieuwe wedstrijdbal voor het seizoen 2023/24. De bal staat volgend seizoen symbool voor de vrijdagavond, die opgeëist wordt door 'de meest spannende voetbalcompetitie', zoals de Keuken Kampioen Divisie zich uitgeeft.

"Iedereen die voetbalgek is en graag het weekend aftrapt met een lekker potje voetbal, kijkt wekelijks uit naar de vrijdagavond", stelt de Keuken Kampioen Divisie in zijn persbericht. "Na een drukke werk- of schoolweek trekken jong en oud naar het stadion om te genieten van een heerlijke voetbalavond. Spanning, strijd en spektakel zijn gegarandeerd, waardoor een wedstrijd uit de Keuken Kampioen Divisie nooit teleurstelt."

Twintig jaar Derbystar in de Eerste Divisie

Op de nieuwe bal is een aantal typerende sfeerbeelden uit de Keuken Kampioen Divisie vastgelegd. Uiteraard hebben de fans een prominente plek gekregen op de bal, want zonder supporters zou er geen voetbal zijn. En aangezien menig duel zich afspeelt tijdens een ondergaande zon, is de bal voorzien van een herkenbare oranje accentkleur.

Ook het unieke Keuken Kampioen Divisie-schild mag natuurlijk niet in het design ontbreken. De bronzen en gouden schilden zijn de competitieawards die clubs, spelers en trainers kunnen winnen op basis van stemmen van supporters. Het getal 20, dat op het schild afgebeeld staat, is een verwijzing naar de twintigste wedstrijdbal van Derbystar in de Eerste Divisie.

"De Keuken Kampioen Divisie en Derbystar kijken weer terug op een fijne samenwerking in de totstandkoming van deze jubileumeditie. Een exemplaar waar spelers en supporters trots op mogen zijn!", besluit de competitie.