Kerem Aktürkoglu schittert voor Benfica met hattrick in eerste helft

Benfica had zondag geen kind aan Rio Ave. Kerem Aktürkoglu schitterde voor de ploeg van trainer Bruno Lage door nog voor rust een hattrick aan te maken. Andreas Schjelderup en Zeki Amdouni waren na de onderbreking trefzeker: 5-0. Zodoende doet Benfica weer enigszins mee in de titelstrijd, al is de achterstand op koploper Sporting Portugal, dat acht punten meer heeft met een wedstrijd meer gespeeld, nog altijd fors.

Aktürkoglu bevond zich in de twaalfde minuut in totale vrijheid in de zestien. De zomeraanwinst bleef kalm en schoof rustig raak in de korte hoek: 1-0. Bij de 2-0 leverde Ángel Di María een schitterende assist. Met een dieptepass vanaf de middenlijn bereikte hij Aktürkoglu, die achterwaarts raak kon koppen omdat doelman Cezary Miszta onnodig zijn doel uitkwam.

In de blessuretijd van de eerste helft tekende Aktürkoglu voor zijn derde treffer van de avond. Di María's voorzet met buitenkant voet kwam met een gelukje precies goed aan bij Aktürkoglu, die niet nadacht en met rechts in de verre hoek raak knalde: 3-0.

Benfica, waar Orkun Kökçü en Fredrik Aursnes het blok op het middenveld vormden en Vangelis Pavlidis de spits was, tilde de marge na rust naar vier. Álvaro Carreras kwam vanaf links met een lage voorzet en omdat Kökçü een slim overstapje in huis had, kon Schjelderup zijn allereerste Benfica-treffer maken: 4-0.

Het slotakkoord werd gespeld door Amdouni. De Zwitser, die Aktürkoglu na een uur spelen verving, maakte het beste van een klutssituatie voor het doel: 5-0.