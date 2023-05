Kenny Tete gaat in op chaos in Amsterdam: ‘Dat is echt on-Ajax’

Woensdag, 31 mei 2023 om 14:40 • Morris Visser • Laatste update: 15:14

Kenny Tete volgt Ajax nog altijd op de voet. De Amsterdammer is inmiddels actief in de Premier League bij Fulham, maar houdt zich nog altijd druk bezig met de prestaties van zijn oude werkgever. Zo denkt de rechtsback dat de prestaties van afgelopen seizoen te danken zijn aan beslissingen die 'on-Ajax zijn', zoals de invulling van de directie. Dit vertelt Tete aan Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters. Laatstgenoemde vloog naar Engeland en interviewde Tete bij hem thuis om over onder meer het Nederlands elftal, zijn prestaties in de Premier League en de huidige situatie bij Ajax te praten.