Kenneth Perez ziet zeker één zwakke schakel bij Ajax: 'Hij schiet als een kind'

Kenneth Perez is van mening dat tegenstanders van Ajax te veel respect hebben voor de club. Volgens de analyticus overschatten de opponenten de kwaliteiten van de ploeg van Francesco Farioli en kunnen zij veel meer halen uit wedstrijden tegen de Amsterdammers.

“Je hoort tegenstanders vaak roepen dat je niet tegen Ajax op kan vanwege de individuele kwaliteiten binnen de ploeg”, zo begint Perez in het programma Dit was het Weekend van ESPN. “Nou, het valt reuze mee qua individuele kwaliteiten. Ajax is meer een team geworden.”

“Ze hebben helemaal geen spelers die uit het niets een wedstrijd kunnen beslissen. De enige spelers (met individuele kwaliteiten, red.) die Ajax tegen Go Ahead op het veld had staan waren Godts en Traoré.”

“Traoré werd in de rust gewisseld en Godts speelde een zeer ongelukkige wedstrijd”, benadrukt Perez. “Verder is het allemaal gewoontjes, als ik eerlijk moet zijn. Op het middenveld is er weinig tot geen creativiteit. Natuurlijk levert Berghuis wat meer als hij speelt. Nu is het vooral een beetje naar elkaar spelen.”

“Het is inmiddels alweer een tijd geleden dat Godts een goede wedstrijd heeft gespeeld. Fitz-Jim is op het middenveld een grappige speler, maar hij werkt natuurlijk af als een kind. Davy Klaassen is ook geen creatieve speler, maar wel iemand die altijd geweldige loopacties heeft gehad.”

“Qua individuele kwaliteit valt het echt tegen. Dat heeft Ajax bijna niet. De tegenstanders moeten echt iets minder respect tonen. Het is niet meer het Ajax van drie of vier jaar geleden. Dat is absoluut niet het geval.”

“Het wordt een proces van meerdere jaren om alle fouten beslissingen te herstellen”, besluit Perez. “Straks krijg je alle verhuurde spelers ook weer terug. Het is een proces en de verkoop van Bergwijn creëert ruimte in salaris en je krijgt geld terug van je uitgaven.”