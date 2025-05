Kenneth Perez velt keihard oordeel over speler van Ajax: 'Daar is niets meer van over'

Kenneth Perez heeft het te doen met Daniele Rugani. De analist van ESPN zegt in Voetbalpraat dat er te veel naar de dertigjarige verdediger van Ajax gewezen wordt. Volgens Perez blijven andere ervaren spelers buiten schot.

Wanneer ook Maarten Wijffels over het falen van de Italiaan begint, haakt Perez in. “Ik vind wel dat er heel veel in de schoenen van Rugani wordt geschoven. Elke keer is hij de kop van jut als hij speelt...”

“Hij is niet de verdediger die we in Nederland graag zien, maar kijk eens naar 'de mannetjes' bij Ajax”, gaat Perez verder.

Volgens Perez vallen meerdere ervaren Ajacieden door de mand. “Henderson, Berghuis, Weghorst. Waar zijn zij dan? Bij Berghuis hebben de benen hem verlaten. Daar is niets meer van over. Hij kan het niet meer belopen.”

Ajax verlengde het aflopende contract van Berghuis in februari met twee seizoenen. Daardoor ligt hij tot medio 2027 vast in de Johan Cruijff ArenA.

Rugani wordt dit seizoen gehuurd van Juventus. De routinier keert na dit seizoen in principe terug naar Turijn, waar hij nog tot medio 2026 vastligt.

Tot dusver kwam Rugani 1.341 minuten in actie namens Ajax, verdeeld over 26 optredens. In de TOTO KNVB Beker maakte hij een doelpunt tegen Telstar.