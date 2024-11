Kenneth Perez schrok van 'abominabel' optreden tijdens Ajax - PSV: 'Toppunt van onkunde'

Kenneth Perez is geschrokken van het spel van PSV'er Malik Tillman in de topper tegen Ajax. De Amerikaan speelde in de ogen van de analist 'abominabel' in de Johan Cruijff ArenA, waar PSV ondanks een 0-1 en 1-2 voorsprong met 3-2 verloor.

Tillman speelde een negatieve hoofdrol bij de 3-2 van Mika Godts, door de bal vlak voor zijn eigen zestien zomaar in de voeten van de Ajax-aanvaller te schuiven. Tillman, die ook niet geholpen werd door een onhandige pass van Walter Benítez, leidde zo de nederlaag in.

Tillman speelt de laatste weken op '6' bij afwezigheid van Joey Veerman en Jerdy Schouten. Die positie vulde hij tegen Paris Saint-Germain zeer behoorlijk in en ook tegen PEC Zwolle, waartegen hij scoorde, werd hij daar opgesteld door trainer Peter Bosz.

In Amsterdam speelde Tillman een mindere wedstrijd. "Ik vond Ajax heel dynamisch spelen", vertelt Perez in Dit was het Weekend op ESPN. "Het was bijna niet te volgen. PSV oogde heel zwaar, Saibari liep zwaar, Til liep héél zwaar, en het toppunt van onkunde, volgens mij de beste speler van de Eredivisie: Tillman. Die was abominabel."

Perez trekt de vergelijking met Ajax-aanvoerder Jordan Henderson, die op dezelfde positie speelt. "Hij is van een veteraan naar een jonge hond gegaan. Hij was zeer goed aan de bal. Twee keer zoveel succesvolle passes als Tillman, dat is best wel veel."

"Als hij (Henderson, red) de bal had, liep hij zes meter met de bal vooruit, terwijl Tillman een halve meter naar achteren liep als '6'. Je zou denken: andersom. Henderson was tegen Feyenoord heel nuttig, dit soort passes heb ik niet eerder van Henderson gezien", looft Perez de Engelsman.

"Tillman daarentegen... Hier staat hij plots op 10, verliest hij ook weer de bal... Zijn oriëntatie was beneden niveau." Perez stelt dat Benítez Tillman nooit had moeten aanspelen bij de 3-2 van Ajax, maar is desondanks kritisch op de van Bayern München overgekomen PSV'er. "Hij moet daar een andere keuze maken. Dit was wel de dealbreaker in de wedstrijd."