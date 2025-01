Kenneth Perez reageert op zijn 'blunder' rondom Sébastien Haller

Kenneth Perez heeft zaterdagavond in De Eretribune op ESPN gereageerd op zijn eerdere uitspraken rondom Sébastien Haller. Toen het er aan het begin van deze week nog op leek dat de spits niet naar FC Utrecht zou komen, liet de Deen zich nogal denigrerend uit over de eerdere geruchten. Toen de komst van Haller later alsnog werd afgerond, werd Perez op social media uitgelachen om zijn recente quotes.

Toen vorige week bekend werd dat Haller voorlopig niet financieel haalbaar leek voor Utrecht, reageerde Perez daarop in Voetbalpraat op ESPN. “Het wordt zo pontificaal in de pers gebracht, en de dag erna horen we: om financiële redenen gaat het niet door", verzuchtte Perez. "Ja, duh!"

Perez stelde dat de berichtgeving 'gênant' was voor FC Utrecht. "Je belt één keer met Haller en vraagt: 'Wat verdien je en wat denk je hier te gaan verdienen?' Dan zeg je na zijn antwoord: 'Haller, dankjewel voor je tijd. Tot ziens!' Dan ga je dit toch niet in de pers brengen?!"

Enkele dagen later wist Utrecht Haller tóch binnen te halen. Vervolgens ging op sociale media een clip viral van de uitspraken die Perez maandag deed over Haller.

Zaterdag, in De Eretribune, reageert Perez. “Ik heb maandag inderdaad gezegd dat het never nooit gaat gebeuren, want het gebeurt zelden tot nooit dat iemand zoveel geld wil inleveren. Dus ik denk dat er heel veel credits naar Haller moeten gaan.”

“Wederom als voorbeeld”, is de analist complimenteus. “Dat was hij al toen hij teelbalkanker kreeg, toen was hij heel positief. En nu is hij ook weer voor heel veel spelers een voorbeeld: wil je geld, of speelplezier terug?”

“Nu is het wel makkelijk als je heel veel geld hebt verdiend in een aantal jaren, om dat voor een half jaar te doen. Maar hij doet het wel, en ik had niet zien aankomen dat hij 3,5 of 4 miljoen zou inleveren om een half jaar bij Utrecht te voetballen.”

Versterking

Perez denkt dat Haller een echte versterking is voor Utrecht. Toch moet de ploeg volgens hem wel waakzaam zijn. “Het kan zo zijn dat omdat je nu zo’n topper voorin hebt staan, je als ploeg eigenlijk denkt: we hebben hem nu staan, dus we hoeven iets minder te doen. Want Utrecht is een hardwerkende ploeg over het algemeen, en dan kan zoiets er wel insluipen.”