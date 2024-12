Kenneth Perez is niet te spreken over de tweede helft van Ajax, zo zegt de Deen bij ESPN. Waar de Amsterdammers voor de theepauze 'redelijk tot goed' voor de dag kwamen, werd het na de wissels van Francesco Farioli 'bijna abominabel', zo oordeelt de analyticus.

Ajax ging in de eigen Johan Cruijff ArenA met een 2-1 voorsprong rusten tegen FC Utrecht. Via David Min waren de Domstedelingen nog op voorsprong gekomen, maar na een wereldgoal van Anton Gaaei en een wat gelukkige inzet van Jorrel Hato ging de thuisploeg toch als leidende ploeg de kleedkamers in.

In het tweede bedrijf zakte Ajax echter terug en kwam de ploeg van Ron Jans via een ongelukkig eigen doelpunt van Remko Pasveer tien minuten voor tijd langszij. Perez zag dan ook een wedstrijd met twee gezichten, zo vertelt hij na afloop.

“Twee totaal verschillende helften van Ajax”, begint de voormalig voetballer zijn analyse. “Van redelijk tot goed tot heel slecht, abominabel bijna. Zoveel balverlies en eigenlijk alleen maar breed en terug.”

De reservespelers konden Perez allerminst bekoren. “Ze zijn ook beduidend zwakker geworden door de wissels, waar Utrecht beter werd door de wissels. Dat is iets waar Farioli naar moet kijken, van: heeft het überhaupt wel zin?”

“Dit Ajax, dat niet zo heel goed is, heeft misschien niet de kwaliteiten om een luxespeler als Steven Berghuis in te brengen in zo’n wedstrijd”, vindt de analist, die wordt gevraagd wat hij bedoelt met een luxespeler.

Dan haalt hij uit naar de ervaren creatieveling. “Iemand die minder doet, minder hard werkt dan de anderen en zogenaamd fantastisch aan de bal is, maar vandaag (woensdag, red.) geen goede bal heeft gegeven. En dan is zijn rendement heel weinig.”