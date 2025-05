Kenneth Perez: 'Ik hoor Noa Lang dit nu zeggen, maar volgens mij kan dat niet'

Kenneth Perez is het niet eens met Noa Lang, die zaterdagavond na PSV – Fortuna Sittard zei dat ‘de snackbar af en toe moet kunnen’. Dat laat de analist van ESPN weten bij Dit Was Het Weekend.

Lang werd zaterdag na het thuisduel met Fortuna geïnterviewd en sprak daar mooie woorden over Ivan Perisic, die een hattrick maakte. “Het is gewoon een legende. Hij geeft elke dag honderd procent, is altijd gefocust en tot op het bot gemotiveerd. Hoe hij leeft voor de sport, is iets waar ik heel veel van kan leren.”

“Je zegt discipline. Daarmee bedoel je: wat hij doet op trainingen en dat hij leeft voor het voetbal?”, vraagt Pascal Kamperman. “Niet eens per se dat. Buiten het veld kan je lekker doen wat je wil...”, aldus Lang, die dan wordt onderbroken door de verslaggever.

“Ik bedoel: niet elke dag naar de snackbar gaan, dat soort dingen. Niet dat jij dat doet, hoor”, lacht Kamperman. Lang: “Dat moet af en toe ook kunnen, maar ik bedoel meer dat hij zo gedisciplineerd is op het veld. Hij weet wat er van hem wordt gevraagd. Daar kan ik van genieten. Het is gewoon een legende in het voetbal. Toen ik jong was keek ik al naar hem op het WK.”

Perez

“Ik hoor Noa Lang nu zeggen dat ‘de snackbar af en toe moet kunnen’, maar volgens mij kan dat niet”, zegt Perez zondag op ESPN. “We hebben de afgelopen weken het absolute topvoetbal (de Champions League, red.) gezien. Ik denk dat weinig van die spelers naar de snackbar gaan. Ook niet één keer in de drie maanden, of zo.”

“We zijn in Nederland vrij professioneel geworden. Je ziet ze sportbeha’s dragen, we hebben inspanningsfysiologen, er is van alles en nog wat. Dat zal niet schelen, maar misschien zit het in het hoofd anders dan bij een ‘krijger’ als Perisic”, aldus de oud-voetballer.

“Je kan je carrière verlengen door gewoon heel goed voor jezelf te zorgen. Dat besef is er de laatste vijf à zes jaar wel gekomen. Cristiano Ronaldo is daar een mooi voorbeeld van. Hij speelt door tot zijn veertigste dankzij alle technologie en kennis die er nu is. Dat is anders toen Kees Kwakman en ik stopten”, aldus Perez.